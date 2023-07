Grêmio x Atlético-MG ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes entram em campo neste sábado (22), na Arena; veja como acompanhar na TV e na internet

O Grêmio recebe o Atlético-MG na noite deste sábado (22), a partir das 21h (de Brasília), na Arena, em Porto Alegre, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, na TV fechada ( veja a programação completa aqui ).

Antes de encarar o Flamengo no primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil, o Grêmio volta a atenção para a disputa do Brasileirão, buscando retomar a vice-liderança. No momento, soma 26 pontos, e vem de derrota para o Botafogo por 2 a 0.

O técnico Renato Portaluppi confirmou que, devido à incerteza sobre a permanência de Luiz Suárez, o atacante só será escalado caso demonstre total concentração e comprometimento com o clube.

"É um assunto que está virando uma novela mexicana, toda entrevista tenho que falar do Suárez. É um problema que está entregue ao presidente. Tudo o que tem saído (na imprensa) não deixa de ser verdade, mas só a diretoria pode decidir. Eles têm conversado, trocado ideias. Eu como treinador, na hierarquia do clube, tenho que comandar meu time, enquanto eles conversam para ver se chegam a um denominador comum, porque dia 2 fecha a janela. A partir do dia 2 vamos ver o que acontece. Espero que tenhamos um final feliz até o dia 2, porque essa novela tem que acabar. E ela vai acabar", afirmou o treinador.

"Ele só vai jogar se estiver com a cabeça aqui, independentemente do que acontecer depois. Independentemente das dores, tem que estar focado aqui, sabe da importância dele no time", completou.

Do outro lado, o Atlético-MG, que vem de quatro empates e duas derrotas nos últimos seis jogos disputados no Brasileirão, busca a recuperação. No momento, aparece no meio da tabela, com 21 pontos conquistados e um aproveitamento de 46%.

Para o confronto fora de casa, o técnico Felipão terá os retornos de Battaglia e Mariano, que cumpriram suspensão no empate sem gols com o Goiás na última rodada, mas Jemerson, Arana e Vargas estão suspensos.

Em 75 jogos disputados entre as equipes, o Grêmio registra 30 vitórias, contra 24 do Atlético-MG, além de 21 empates. No último encontro válido pelo Brasileirão de 2021, o Tricolor Gaúcho venceu por 4 a 3.

Prováveis escalações

Grêmio: Gabriel Grando; Bruno Uvini, Bruno Alves e Kannemann; João Pedro, Villasanti, Carballo e Reinaldo; Bitello, Cristaldo e Luis Suárez. Técnico: Renato Portaluppi.

Atlético-MG: Everson; Mariano, Lemos, Igor Rabello e Rubens; Battaglia, Edenílson e Igor Gomes; Pavón, Hulk e Paulinho. Técnico: Felipão.

Desfalques

Grêmio

Sem desfalques confirmados.

Atlético-MG

Zaracho e Hyoran seguem lesionados, enquanto Jemerson, Arana e Vargas estão suspensos.

Quando é?