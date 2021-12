Grêmio acrescenta Janderson a pacote de reforços e amplia lista de dispensas; veja quem chega e quem sai

O Grêmio está acertando a contratação do atacante Janderson, que pertence ao Corinthians e disputou o Campeonato Brasileiro pelo Atlético-GO. O atacante vem por empréstimo até o final da temporada de 2022.

Além de Janderson os dirigentes do Grêmio estão próximos de fechar com mais um centroavante, que vem para suprir a saída do colombiano Borja, que está deixando o Grêmio, o Tricolor não exerceu a cláusula de compra junto ao Palmeiras e o clube paulista está negociando o atacante com o Junior de Barranquilla-COL.

O pacotão gremista também tem a contratação do zagueiro Bruno Alves, que estava no São Paulo e vem em definitivo para o Grêmio com contrato até dezembro de 2023.

Do São Paulo também vem o lateral direito Orejuela, que atuou pelo Grêmio na temporada de 2020 e agora retorna para o Tricolor por empréstimo até o final de 2022.

Para a lateral esquerda o Grêmio está encaminhando a contratação de Nicolas, que pertence ao Athlético-PR e vem por empréstimo até o final de 2022.

A direção ainda tenta fechar com mais um zagueiro, um centroavante e um meio campista, mas estes nomes estão sendo trabalhados com mais cautela. São jogadores brasileiros, mas alguns estão atuando no exterior.

De saída

Jogadores estão chegando e outros estão de saída. Caso do zagueiro Paulo Miranda, que está fora dos planos e a tendência é de que seja emprestado para o Juventude, a negociação deve ser definida até a próxima semana.

De saída também está o atacante Alisson, que está acertando a sua rescisão de contrato e está encaminhando a sua transferência para o São Paulo. Este acerto também faz parte da composição da contratação do lateral Orejuela, que está vindo do tricolor paulista para o Grêmio.

O atacante Everton também está sendo repassado por empréstimo. O Sport Recife demonstrou interesse no atacante e ele deve ser repassado para atuar no futebol do nordeste.

A direção também espera definir antes da virada do ano a situação do meia atacante Douglas Costa, que está fora dos planos e não vai mais atuar pelo Grêmio. O São Paulo tem interesse em Douglas Costa, mas esta negociação não evoluiu.

Times do futebol do Catar e da liga norte-americana também demonstraram interesse em Douglas Costa, mas a ideia do jogador é de seguir atuando no Brasil.