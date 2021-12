Douglas Costa está mais perto do São Paulo, que se organiza visando reforço

Depois de ter anunciado a contratação do lateral-direito Rafinha, o São Paulo se aproximou mais de outro jogador que estava no Grêmio em 2021. Segundo apuração da GOAL, o Tricolor Paulista deu passos adiante na tentativa de acertar com Douglas Costa.

Inicialmente a ideia do São Paulo é de contratar o atacante de 31 anos por empréstimo. Além disso, o Tricolor do Morumbi também busca um investidor para pagar o alto salário de Douglas – na tentativa de evitar acontecimentos como os que ocorreram quando o São Paulo contratou Daniel Alves.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Depois de mais de uma década na Europa, onde brilhou por clubes como Shakhtar Donetsk, Bayern de Munique e Juventus, Douglas acertou o retorno para o Grêmio em 2021. Entretanto, o atacante foi uma das várias decepções do Tricolor na campanha que terminou com o rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro.

Sem clima para seguir no lado azul do Rio Grande, por causa das provocações destinadas à própria torcida, e pelo alto salário que recebe, Douglas Costa seguirá no Grêmio para a próxima temporada. Resta saber o quanto vai andar a sua negociação com o São Paulo.