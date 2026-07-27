Grandes surpresas: o onze provável do Real Madrid após a chegada de Diomandé

O Real Madrid prepara-se para disputar a nova temporada com um plantel recheado de estrelas, depois de movimentações intensas no mercado de transferências de verão, sendo a mais recente a aproximação do clube ao anúncio oficial da contratação do marfinense Yan Diomandé, num negócio que deverá acrescentar ainda mais força e velocidade ao setor ofensivo do conjunto merengue.

Segundo um relatório do jornal "Mundo Deportivo", a chegada de Diomandé ao Real Madrid poderá levar o treinador José Mourinho a apostar num onze inicial cheio de grandes surpresas, num cenário de concorrência feroz entre um enorme número de estrelas nas várias posições.

Na baliza, Thibaut Courtois surge como o candidato mais forte a proteger a meta da equipa, enquanto Andriy Lunin será o primeiro suplente do guarda-redes belga.

Já a defesa poderá ser composta pelo reforço Marc Cucurella no lado esquerdo, ao lado de Antonio Rüdiger e Éder Militão no eixo central, enquanto Denzel Dumfries ocupa a posição de lateral-direito.

Este onze traz uma surpresa notória, uma vez que Ibrahima Konaté, recém-chegado ao Real Madrid, poderá ver-se fora do onze inicial apesar do valor do negócio e da grande experiência que possui, dada a preferência de Mourinho por apostar em Rüdiger e Militão no eixo defensivo.

No meio-campo, Mourinho poderá contar com a dupla Federico Valverde e Aurélien Tchouaméni no setor de contenção, com Jude Bellingham à frente na posição de armador de jogo, enquanto o jornal previu que Bernardo Silva fique no banco de suplentes, pelo menos no início da temporada, apesar do seu enorme estatuto e da sua longa experiência.

No ataque, Vinícius Júnior manterá o seu lugar na ala esquerda, enquanto Diomandé ocupa o lado direito, cabendo a Kylian Mbappé liderar a linha da frente.

Com este cenário, vários craques poderão ver-se fora do onze inicial, com destaque para Trent Alexander-Arnold, que era visto como um dos elementos mais marcantes do novo projeto, além de Rodrygo, cujo futuro na equipa continua por definir.

Também Bernardo Silva e Konaté poderão enfrentar uma forte concorrência para conquistar um lugar no onze, num momento em que Mourinho parece disposto a tomar decisões ousadas para impor equilíbrio à sua equipa.

Prevê-se que o onze inicial do Real Madrid, segundo a visão do "Mundo Deportivo", seja o seguinte:

Baliza: Thibaut Courtois.

Defesa: Marc Cucurella, Antonio Rüdiger, Éder Militão, Denzel Dumfries.

Meio-campo: Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham.

Ataque: Vinícius Júnior, Yan Diomandé, Kylian Mbappé.

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