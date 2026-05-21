Grandes confrontos após o jogo entre Ajax e FC Groningen: torcedores entram em confronto com a polícia

Na noite de quinta-feira, surgiram nas redes sociais imagens de distúrbios após o término da partida das eliminatórias entre o Ajax e o FC Groningen. Nos vídeos, é possível ver como um grupo de torcedores, próximo à arquibancada visitante, tenta invadir a área isolada onde se encontram os torcedores do Ajax.

Os torcedores empurram as cercas e conseguem derrubar várias barreiras. Atrás das cercas, uma linha da Unidade Móvel está posicionada, intervindo imediatamente para evitar uma maior escalada.

Nas imagens, é possível ver como a Unidade Móvel detém o grupo e o faz recuar em direção aos ônibus do FC Groningen.

Um dos policiais presentes lança gás lacrimogêneo para fazer a multidão recuar. Em seguida, a situação parece ficar sob controle e as forças de segurança conseguem impedir que os torcedores rompam o cordão de isolamento.

Os distúrbios ocorreram em uma semana em que o FC Groningen teve que mover céus e terras para poder levar torcedores ao FC Volendam. Inicialmente, o município de Edam-Volendam decidiu não permitir a entrada de torcedores visitantes nesta semana devido aos distúrbios em torno do jogo FC Volendam x Telstar no último domingo.

Após consulta entre o município, a polícia e as partes envolvidas, foi decidido na terça-feira dar as boas-vindas aos torcedores do Groningen em Volendam, onde o Ajax disputa seus jogos em casa devido aos shows na Johan Cruijff ArenA.

O Ajax venceu no Kras Stadion por 2 a 0, graças a gols de Davy Klaassen e Jorthy Mokio. A equipe de Oscar García foi superior ao longo dos noventa minutos e manteve os jogadores de Groningen sob controle praticamente durante toda a partida.