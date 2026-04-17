Grande surpresa: técnico da seleção é demitido repentinamente dois meses antes da Copa do Mundo

A Arábia Saudita demitiu o técnico Hervé Renard com efeito imediato. A decisão foi tomada a pouco menos de dois meses do início da Copa do Mundo. Renard será substituído por Georgios Donis, segundo Fabrizio Romano.

Renard já havia sido técnico da Arábia Saudita durante a Copa do Mundo de 2022 no Catar. Ele deixou o cargo e retornou no final de 2024 como sucessor de Roberto Mancini, que havia sido demitido. Agora, o francês foi demitido.

Na última rodada de jogos internacionais, a Arábia Saudita, sob o comando de Renard, sofreu uma goleada contra o Egito: 4 a 0. A partida contra a Sérvia também foi perdida por 2 a 1.

Renard classificou-se duas vezes para uma fase final com o país do Oriente Médio. Em declaração à agência de notícias AFP, ele comentou a notícia: “Isso é futebol. Eu os levei duas vezes a uma Copa do Mundo, então sempre terei orgulho.”

Renard será, portanto, substituído por Donis. O técnico grego ainda está no comando do Al-Khaleej, mas irá liderar a Arábia Saudita na Copa do Mundo neste verão.

Na Copa do Mundo, a Arábia Saudita enfrentará Espanha, Cabo Verde e Uruguai no Grupo H. A primeira partida será contra o último país mencionado, no dia 16 de junho, às 00h, horário da Holanda.