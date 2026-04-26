Grande sorte para Cabo Verde rumo à Copa do Mundo de 2026

Na corrida para a Copa do Mundo de 2026, Cabo Verde recebeu uma excelente notícia. Logan Costa rompeu o ligamento cruzado em meados de julho do ano passado, mas o jornalista Benjamin Quarez sabe que o craque de seu país fará seu retorno à equipe do Villarreal no domingo à noite.

Costa nasceu há 25 anos em Saint-Denis, na França, mas o zagueiro central decidiu, em 2022, mudar para o país de seus pais: Cabo Verde. Desde então, ele acumulou 26 partidas pela seleção.

Nessas 26 partidas, ele causou tanta impressão que é visto como um dos líderes naturais da seleção dos Tubarões Azuis. Além disso, Costa é o único jogador da seleção que atua em uma das cinco melhores ligas da Europa.

Costa passou pela base do Stade de Reims, mas não conseguiu ir além de 25 partidas na equipe B do clube francês. Costa decidiu então partir para o Toulouse em 2021, onde conseguiu se destacar na Ligue 1.

Costa jogou três anos pelo Toulouse e foi companheiro de equipe de nomes como Branco van den Boomen e Thijs Dallinga. Em 2024, o Villarreal ficou totalmente convencido e colocou 17,5 milhões de euros, mais 1,5 em bônus, na mesa. Com isso, Costa é de longe o cabo-verdiano mais caro de todos os tempos.

Costa teve uma excelente temporada de estreia pelo Villarreal, mas na pré-temporada atual tudo deu errado. No domingo à noite, ele poderá finalmente fazer seu retorno, quando o Villarreal receber o Celta de Vigo em casa.

É muito provável que Costa seja convocado para a Copa do Mundo ao lado de vários companheiros de equipe nascidos na Holanda. Assim, Sidny Lopes Cabral (Benfica), Deroy Duarte (Ludogorets), Laros Duarte (Puskás Akadémia), Alessio Da Cruz (Anorthosis Famagusta), Dailon Livramento (Casa Pia), Garry Rodrigues (Apollon Limassol), Jamiro Monteiro (PEC Zwolle) e Ayoni Santos (Sparta Rotterdam) têm chances de serem convocados.

De qualquer forma, a sobrevivência na Copa do Mundo será uma tarefa difícil. Os africanos estão em um grupo com Espanha, Uruguai e Arábia Saudita. Para Cabo Verde, esta será a primeira vez que participa da fase final do torneio mundial.