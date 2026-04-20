Jan Boskamp está passando por um período difícil devido a uma nova recaída médica. O ex-analista de 77 anos revelou, em entrevista à Rijnmond, que sua recuperação está estagnada e que, ultimamente, tem voltado ao hospital com mais frequência. A situação gera muita incerteza para essa figura marcante do futebol.

Boskamp descreve seu estado atual como instável e frustrante. Num dia ele se sente razoavelmente bem, enquanto no dia seguinte mal consegue andar. “Ficando mal. Um dia melhor, outro pior”, resume ele de forma concisa.

O ex-jogador de futebol enfrenta vários problemas médicos, dos quais três já foram tratados. Apenas a poliartrite continua a atormentá-lo e a causar dores persistentes. “É tão chato. Tive quatro problemas. Três foram resolvidos. Só essa poliartrite não. É simplesmente uma merda”, diz Boskamp.

A dor também afeta sua vida cotidiana e sua presença nos jogos. Durante o clássico, ele teve que deixar o estádio apenas dez minutos após o intervalo devido às fortes dores. Isso ilustra o quanto sua liberdade de movimento está limitada atualmente.

Boskamp toma diariamente uma grande quantidade de medicamentos e recebe várias injeções. Apesar desse tratamento intensivo, a busca pelo alívio da dor continua. Ele próprio mantém a cabeça no lugar diante da situação e enfatiza que ainda está presente.

Há dois meses, tudo parecia estar indo na direção certa quando a Rijnmond o visitou na Bélgica. Desde então, porém, ele sofreu uma recaída e, por isso, precisou voltar ao hospital. Lá, recebeu novas injeções contra inflamações.

Na última sexta-feira, houve mais um acompanhamento no hospital. Nessa ocasião, verificou-se como seu corpo reagia às injeções fortes. Os resultados foram decepcionantes, o que levou os médicos a decidirem iniciar outro tratamento.