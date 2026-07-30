O Manchester City está prestes a chegar a um acordo definitivo com o Lille, da França, para a contratação do jovem internacional marroquino Ayyoub Bouaddi, depois de as negociações entre as duas partes terem registrado um grande avanço nas últimas semanas, restando apenas resolver um último ponto antes do anúncio oficial do negócio.

Bouaddi se tornou um dos nomes mais procurados no mercado de transferências, após chamar a atenção com suas atuações destacadas pelo Lille, antes de ver seu valor disparar em decorrência do bom desempenho com a seleção de Marrocos na Copa do Mundo de 2026, o que levou vários grandes clubes europeus a entrar na disputa por sua contratação.

O presidente do Lille, Olivier Létang, havia afirmado em mais de uma ocasião que o valor do meio-campista de sua equipe ultrapassa os 100 milhões de euros, diante do crescente interesse de clubes de primeira linha da Europa em seus serviços.

Segundo os relatos, o Manchester City conseguiu se adiantar aos demais concorrentes, após colocar Bouaddi no topo de suas prioridades para reforçar o meio-campo, já que a direção do clube inglês entende que o jogador possui as qualidades técnicas e físicas que o tornam o sucessor ideal do espanhol Rodri, cujo nome está fortemente ligado a uma transferência para o Real Madrid no próximo período.

Os relatos indicaram que os dirigentes do City ficaram impressionados com a capacidade do jogador de resistir à pressão, sua inteligência tática e suas funções defensivas, além do grande potencial que possui apesar da pouca idade, enquanto o técnico Enzo Maresca deu sinal verde para a conclusão do negócio, exigindo que fosse resolvido o mais rápido possível.

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Por sua vez, Ayyoub Bouaddi manifestou concordância com a transferência para o Manchester City, o que facilitou o andamento das negociações entre os dois clubes.

A rede francesa "Foot Mercato", especializada no mercado de transferências, confirmou que as duas partes estão muito próximas de chegar a um acordo definitivo sobre o valor do negócio, depois de terem acertado a maior parte dos detalhes, enquanto a divergência atual gira em torno do futuro do jogador na próxima temporada.

O Lille deseja manter Bouaddi por mais uma temporada em regime de empréstimo, com o objetivo de dar continuidade à sua evolução e de que ele acumule mais experiência antes de sua transferência para a Premier League, ao passo que o Manchester City prefere contratar o jogador diretamente neste verão e incluí-lo no elenco da equipe como preparação para a nova temporada.

Apesar da continuidade das negociações a respeito desse ponto, prevalece o otimismo dentro dos dois clubes quanto à possibilidade de se chegar a uma fórmula de consenso nos próximos dias, abrindo caminho para o anúncio oficial de um dos negócios mais importantes do mercado de transferências de verão.