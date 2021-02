Goleiro titular do Ajax recebe suspensão de um ano por doping

Camaronês de 24 anos, que vinha sendo ligado a Borussia Dortmund e Chelsea, foi suspenso após cair no exame antidoping; clube e atleta irão recorrer

O goleiro titular do Ajax, o camaronês Andrá Onana, de 24 anos, foi punido com uma suspensão de 12 meses pela Uefa por não ter passado em um exame antidoping realizado no mês de outubro do ano passado. O clube alega que o arqueiro tomou acidentalmente remédios prescritos para sua esposa e irá recorrer à decisão.

O Ajax revelou que o atleta foi punido após a substância Furosemida ter sido encontrada em sua urina, no teste realizado no final de 2020. A suspensão por doping entra em vigor nesta sexta-feira, 5 de fevereiro, e se aplica a todas as atividades futebolísticas.

Em comunicado oficial, o clube explicou que Onana não se sentiu bem na manhã do dia 30 de outubro e tomou um remédio chamado Lasimac, que havia sido prescrito para sua esposa, para aliviar o desconforto, sem saber que o medicamento poderia trazer qualquer tipo de problema.

“A confusão de Onana fez com que ele tomasse por engano o remédio da esposa, fazendo com que essa medida fosse tomada pela Uefa. O órgão disciplinar da associação de futebol declarou que Onana não tinha intenção de trapacear. No entanto, a Federação Europeia de Futebol acredita, com base nas regras antidopagem aplicáveis, que um atleta tem o dever de garantir que nenhuma substância proibida entre em seu corpo”, explicou o clube em nota.

Foto: ProShots

Agora, tanto o Ajax, líder do campeonato inglês com sete pontos de vantagem para o segundo colocado, quanto o atleta irão recorrer da decisão ao Tribunal Arbitral do Esporte (CAS).

“Renunciamos explicitamente às drogas que melhoram o desempenho, obviamente defendemos um esporte limpo. Este é um revés terrível, para o próprio André, mas certamente também para nós como clube. André é um grande goleiro, que há anos provou seu valor para o Ajax e é muito popular entre os torcedores. Esperávamos uma suspensão condicional ou uma suspensão muito mais curta do que esses doze meses”, disse Van der Saar, diretor esportivo do Ajax.

Com a suspensão, Onana não poderá atuar até fevereiro de 2022 e perderá a Copa das Nações da África, caso Camarões consiga a classificação. Seu contrato com o Ajax é válido até o próximo ano e ele vinha sendo colocado como alvo de clubes como Chelsea, Borussia Dortmund e do próprio Barcelona, sua ex-equipe. Em suas redes sociais, ele também explicou o ocorrido.

“Tomei por engano um medicamento contendo uma substância banida pelo WADA no lugar de uma simples aspirina. Cometi esse engano porque as caixas dos remédios eram praticamente idênticas (...) Vou recorrer ao Tribunal Arbitral do Esporte (CAS) para provar minha inocência”, escreveu.