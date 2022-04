Goiás x RB Bragantino: onde assistir ao vivo, horário e informações da Copa do Brasil 2022

Goiás e RB Bragantino se enfrentam nesta quarta-feira (20), no Hailé Pinheiro, a partir das 19h (de Brasília), pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

QUANDO É?

JOGO Goiás x RB Bragantino DATA Quarta-feira, 20 de abril de 2022 LOCAL Hailé Pinheiro - Goiânia, GO HORÁRIO 19h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O Premiere, no pay-per-view, vai transmitir o jogo desta quarta-feira (20), no Hailé Pinheiro.

MAIS INFORMAÇÕES

Com quatro derrotas e um empate nos últimos cinco jogos, o Goiás volta as atenções para a Copa do Brasil, depois de eliminar o Sousa (1 a 1), e o Criciúma (1 a 0 ).

Do outro lado, o RB Bragantino estreia na Copa do Brasil embalado com duas vitórias e dois empates na temporada. Na última rodada do Brasileirão, o time goleou o Atlético-GO por 4 a 0.

Em 16 jogos disputados entre as equipes, o Goiás registra oito vitórias, contra cinco da equipe de Bragança Paulista, além de três empates. No último confronto entre as equipes em 2021, as equipes empataram sem gols, pelo Brasileirão de 2020.

QUARTA-FEIRA É DIA DE COPA AO LADO DA NAÇÃO ESMERALDINA! VAMOS JUNTOS MAIS UMA VEZ PELA CLASSIFICAÇÃO! 👊🏼🇧🇷#CopaDoBrasil#OMaiorDoCentroOeste pic.twitter.com/CrsCyzK3vK — Goiás Esporte Clube (@goiasoficial) April 19, 2022

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

GOIÁS

JOGO CAMPEONATO DATA Coritiba 3 x 0 Goiás Brasileirão 10 de abril de 2022 Goiás 1 x 1 Palmeiras Brasileirão 16 de abril de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Avaí x Goiás Brasileirão 25 de abril de 2022 21h (de Brasília) Goiás x Atlético-MG Brasileirão 30 de abril de 2022 18h30(de Brasília)

RB BRAGANTINO

JOGO CAMPEONATO DATA Vélez 2 x 2 RB Bragantino Libertadores 14 de abril de 2022 RB Bragantino 4 x 0 Atlético-GO Brasileirão 17 de abril de 2022

Próximas partidas