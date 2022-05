Goiás x RB Bragantino: escalação, desfalques e mais do jogo do Brasileirão Série A 2022

Jogo da oitava rodada do Campeonato Brasileiro acontece às 16h30 (de Brasília); confira o serviço da partida deste sábado (28)

A bola vai rolar neste sábado (28) para Goiás x RB Bragantino, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, a partir das 16h30 (de Brasília), no Hailé Pinheiro.

Depois da derrota para o Flamengo por 1 a 0, o Goiás busca a recuperação para subir na tabela de classificação e se afastar da zona de rebaixamento. Atualmente, aparece em 15º, com oito pontos.

Do outro lado, o RB Bragantino, que perdeu para o Nacional por 3 a 0 no meio da semana e se despediu da Libertadores na lanterna do Grupo C, busca reencontrar o caminho da vitória. Nos últimos seis jogos na temporada, são quatro derrotas e dois empates.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto no Hailé Pinheiro, o Goiás não poderá contar com Vinicius, Hugo e Luiz Felipe, lesionados, e e Pedro Raul, suspenso. Assim, o técnico Jair Ventura pode promover a entrada de Nicolas.

Por outro lado, Reynaldo e Sidnei, liberados pelo departamento médico, brigam por uma vaga na zaga de Da Silva.

Já o RB Bragantino terá os retornos de Luan Cândido e Raul, recuperados de Covid-19, e Gabriel Novaes, recuperado de pubalgia.

Aderlan, ainda afastado cumprindo isolamento, Léo Ortiz, com a seleção brasileira, Ytalo, com uma tendinite no tornozelo e Ramon, suspenso, são desfalques certos.

Mais artigos abaixo

Possível escalação do Goiás: Tadeu; Caetano, Reynaldo e Sidnei; Diego, Caio Vinícius, Matheus Sales (Danilo Barcelos), Elvis e Dadá Belmonte; Apodi e Nicolas.

Possível escalação do RB Bragantino: Cleiton; Andrés Hurtado, Renan, Natan e Luan Cândido; Raul, Jadsom (Eric Ramires) e Lucas Evangelista; Artur, Helinho e Alerrandro (Jan Hurtado).

DESFALQUES

RB BRAGANTINO:

Aderlan: Covid-19

Ramon: suspenso

Léo Ortiz: seleção brasileira

Ytalo: tendinite

GOIÁS:

Vinicius, Hugo e Luiz Felipe: lesionados

Pedro Raul: suspenso

ARBITRAGEM

Árbitro: Ramon Abatti - SC

Assistentes: Alex dos Santos e Thiaggo Americano - SC

Quarto árbitro: Elmo Alves Resende - GO

VAR: Daniel Nobre Bins - RS

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Goiás e RB Bragantino será transmitido ao vivo pelo Premiere, no pay-per-view, neste sábado (28).