Goiás x RB Bragantino: escalação, desfalques e mais do jogo da Copa do Brasil 2022

O RB Bragantino visita o Goiás nesta quarta-feira (20), a partir das 19h (de Brasília), no Hailé Pinheiro, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. É o primeiro duelo entre as equipes em 2022, um ano após o último encontro entre os rivais, válido pelo Brasileirão 2020. Na ocasião, as equipes empataram sem gols.

O time de Bragança Paulista estreia na competição embalado com duas vitórias e dois empates na temporada, enquanto o Goiás eliminou o Sousa e o Criciúma.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto no Hailé Pinheiro, o Goiás terá o retorno do atacante Vinícius, recuperado de lesão.

Por outro lado, Auremir, com lesão muscular na coxa esquerda, está fora. Assim, Da Silva, Matheus Sales e Elvis disputam por uma vaga.

Já o RB Bragantino terá os retornos de Hyoran, que ficou de fora da vitória sobre o Atlético-GO por uma indisposição, assim como Helinho e Eric Ramires, preservados.

Possível escalação do Goiás: Tadeu; Da Silva (Matheus Sales ou Elvis), Sidnei e Reynaldo; Diego, Caio Vinícius, Fellipe Bastos e Danilo Barcelos; Apodi (Vinícius), Pedro Raul e Dadá Belmonte.

Possível escalação do RB Bragantino: Cleiton; Aderlan (Andrés Hurtado), Léo Ortiz, Natan (Léo Realpe) e Luan Cândido (Ramon); Jadsom Silva, Eric Ramires e Hyoran; Helinho, Ytalo (Jan Hurtado) e Sorriso (Bruno Tubarão).

DESFALQUES

GOIÁS:

Auremir: lesionado

RB BRAGANTINO:

Artur e Maycon Cleiton: lesionados

ARBITRAGEM

Árbitro: Anderson Daronco - RS

Assistentes: Rafael da Silva Alves e Michael Stanislau - RS

Quarto árbitro: Elmo Alves Resende - GO

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Goiás e RB Bragantino será transmitido ao vivo pelo Premiere, no pay-per-view, nesta quarta-feira (20).