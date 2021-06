Goiás x Vasco: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Times entram em campo nesta quarta-feira (30), pela oitava rodada da Série B; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Vasco visita o Goiás nesta quarta-feira (30), às 19h (de Brasília), no São Januário, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro Série B. A partida terá transmissão ao vivo no SporTV e Premiere, no pay-per-view. Na Goal, o torcedor pode acompanhar o jogo em tempo real clicando aqui .

QUANDO SERÁ?

JOGO Goiás x Vasco DATA Quarta-feira, 30 de junho de 2021 LOCAL Estádio da Serrinha - Goiânia, GO HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Douglas Marques (SP)

Assistentes: Miguel Cataneo Ribeiro (SP) e Fabrini Bevilaqua (SP)

Quarto árbitro: Breno Vieira (GO)

ONDE VAI PASSAR?

Cruzmaltino busca mais uma vitória na Série B 2021 / Foto: Rafael Ribeiro/Vasco

O SporTV e o Premiere, na TV fechada, vão transmitir o jogo desta quarta-feira (30), a partir das 19h (de Brasília).

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após bater o Brusque e reencontrar o caminho da vitória na última rodada, o Vasco, com 10 pontos na Série B, visita o Goiás com duas novidades na delegação: o goleiro Vanderlei, recuperado de Covid-19, e Michel, afastado após ser flagrado sem máscara em evento com aglomeração na última sexta-feira (25).

Já o Goiás, com 12 pontos, busca ampliar a sua sequência positiva para seguir no G-4.

"Nossa equipe lutou muito para somar ponto, que nos coloca dentro do G-4. Vamos levar isso para o jogo contra o Vasco, competir, buscar nossa identidade, e, mais do que isso, mostrar que temos um grupo forte. Provavelmente teremos que mudar jogadores, o desgaste é muito grande, vou conversar com todos, vamos avaliar quem está em melhores condições e provar que temos um grupo forte", analisou o técnico Pintado.

Provável escalação da Vasco: Lucão; Zeca, Ernando, Leandro Castan e Riquelme; Andrey, Juninho, MT e Marquinhos Gabriel; Morato (Léo Jabá) e Cano.

Provável escalação do Goiás: a atualizar.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

VASCO

JOGO CAMPEONATO DATA Cruzeiro 2 x 1 Vasco Série B 24 de junho de 2021 Vasco 2 x 1 Brusque Série B 28 de junho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Vasco x Confiança Série B 3 de julho de 2021 16h30 (de Brasília) Vasco x Sampaio Corrêa Série B 9 de julho de 2021 19h (de Brasília)

GOIÁS

JOGO CAMPEONATO DATA Goiás 3 x 0 Avaí Série B 22 de junho de 2021 Vila Nova 0 x 0 Goiás Série B 26 de junho de 2021

Próximas partidas