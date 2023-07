Goiás x Coritiba ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes entram em campo nesta segunda-feira (3), no Serrinha; veja como acompanhar na TV e na internet

Goiás e Coritiba se enfrentam na noite desta segunda-feira (3), a partir das 20h (de Brasília), no Estádio da Serrinha, em Goiânia, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Classificado às oitavas de final da Copa Sul-Americana, o Goiás volta as atenções para a disputa do Brasileirão. Na zona de rebaixamento, com 11 pontos, a equipe vem de derrota para o RB Bragantino por 2 a 0.

Do outro lado, o Coritiba, na lanterna com apenas quatro pontos, busca a primeira vitória no Brasileirão. Até aqui, foram quatro empates e oito derrotas, com um aproveitamento de 11%,.

Há um grande equilíbrio no retrospecto histórico. Em 42 jogos disputados entre as equipes, foram 14 vitórias para cada lado, além de 14 empates. No último encontro válido pelo Brasileirão de 2022, o Esmeraldino venceu por 1 a 0.

Prováveis escalações

Goiás: Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Bruno Melo e Sander; Zé Ricardo, Willian Oliveira e Guilherme Marques (Morelli); Palacios, Matheus Peixoto e Matheusinho.

Coritiba: Gabriel Vasconcelos; Diogo Batista, Kuscevic, Thiago Dombroski e Jamerson; Andrey, Matheus Bianqui e Marcelino Moreno; Robson (Kaio César), Alef Manga e Zé Roberto.

Desfalques

Goiás

Diego segue no departamento médico.

Coritiba

Natanael e Bruno Gomes vão cumprir suspensão.

Quando é?