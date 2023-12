Já rebaixados, equipes se despedem da Série A nesta quarta-feira (6), no Estádio da Serrinha; veja como acompanhar na TV e na internet

Já rebaixados, Goiás e América-MG se enfrentam na noite desta quarta-feira (6), a partir das 19h (de Brasília), no Estádio da Serrinha, em Goiânia, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere na TV fechada (veja a programação completa aqui).

Com uma sequência negativa de cinco derrotas consecutivas, o Goiás busca encerrar a sua participação no Brasileirão com uma vitória. Em 18º lugar, com 35 pontos, a equipe soma oito vitórias, 11 empates e 18 derrotas. Um aproveitamento de 31%.

Do outro lado, o América-MG, na lanterna do Brasileirão com 24 pontos, reencontrou o caminho da vitória após três meses sem vencer ao bater o Bahia por 2 a 1 na última rodada. Em 17 jogos disputados entre as equipes, o Goiás soma nove vitórias, contra duas do Coelho, além de seis empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão de 2023, os Esmeraldinos venceram por 1 a 0.

Prováveis escalações

Goiás: Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Edu e Bruno Melo; Willian Oliveira, Morelli, Luís Oyama e Guilherme; Anderson Oliveira e Pedrinho (Matheus Babi). Técnico: Mário Henrique.

América-MG: Jori; Rodriguinho, Éder (Julio), Maidana, Avelar e Marlon; Juninho, Martinez e Kal (Benítez); Mastriani e Felipe Azevedo. Técnico: Diogo Giacomini (interino).

Desfalques

Goiás

Diego e Alesson, suspensos, estão fora, assim como João Magno, Hugo, Sander, Vinícius e Higor Meritão estão lesionados.

América-MG

Sem desfalques confirmados.

Quando é?