Godts rouba a cena com um solo incomparável na importante vitória do Ajax

O Ajax conquistou uma importante vitória por 2 a 0 sobre o NAC Breda na noite de sábado. Os jogadores de Amsterdã já tinham garantido a vantagem antes do intervalo com gols de Oscar Gloukh e Mika Godts, sendo que o segundo gol, em particular, foi de grande beleza. Após o intervalo, o NAC ainda tentou, mas não criou perigo real. O Ajax assume provisoriamente a quarta posição na VriendenLoterij Eredivisie, tirando o lugar do FC Twente, que joga simultaneamente contra o terceiro colocado, o NEC.

As escalações tiveram uma mudança notável no Ajax: Youri Regeer voltou diretamente ao time titular após se recuperar de uma lesão e deixou Ko Itakura no banco. O restante da equipe permaneceu inalterado, enquanto Takehiro Tomiyasu ficou de fora devido a uma suspensão. No NAC, chamou a atenção o fato de que os meio-campistas foram obrigados a atuar no centro da defesa.

A fase inicial em Breda foi animada, com chances para os dois lados. O NAC se destacou primeiro com um chute de Raul Paula, enquanto o Ajax criou perigo com uma cabeçada de Wout Weghorst. Ambas as equipes buscaram o ataque desde o início, o que resultou em uma partida aberta.

Aos vinte minutos, o Ajax abriu o placar. Steven Berghuis deu um belo passe para Mika Godts, que manteve a visão de jogo e colocou a bola na cara do gol para Oscar Gloukh. O meio-campista teve toda a liberdade e finalizou com precisão: 0 a 1.

O NAC tentou reagir e teve oportunidades em jogadas ensaiadas, mas o perigo real foi limitado. A equipe da casa teve dificuldade em furar a defesa do Ajax. Enquanto isso, o Ajax continuava à espreita para o contra-ataque.

Pouco antes do intervalo, aconteceu o momento decisivo da partida. Mika Godts iniciou uma impressionante jogada individual a partir do seu próprio campo, passou por quatro jogadores do NAC antes de driblar o goleiro e finalizar. O gol lembrou aquele que Zlatan Ibrahimovic marcou em 2004 pelo Ajax contra o NAC.

Após o intervalo, o NAC deixou de lado o receio e passou a jogar de forma muito mais agressiva. A equipe pressionou o Ajax e teve uma chance imediata em um escanteio, mas o goleiro Maarten Paes defendeu. O Ajax teve visíveis dificuldades com o estilo de jogo físico da equipe da casa.

No restante da partida, o NAC continuou pressionando, mas grandes chances não surgiram. O Ajax jogou um segundo tempo péssimo, mas teve uma enorme oportunidade de decidir a partida por meio de Godts. O belga, porém, viu sua tentativa ser defendida por Daniel Bielica.

A quatro minutos do fim, o NAC finalmente criou perigo. Denis Odoi fez um bom cruzamento da linha de fundo para André Ayew, que estava livre, mas este chutou por pouco ao lado. A equipe da casa não chegou mais perto do que isso. No tempo de acréscimo, o Ajax ainda acertou a trave após uma jogada individual de Rayane Bounida.







