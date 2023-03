Godoy Cruz x Racing ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Argentino

Equipes entram em campo nesta segunda-feira (7), pela sexta rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Godoy Cruz e Racing se enfrentam na tarde desta segunda-feira (6), em Mendoza, às 17h (de Brasília), em pela sexta rodada do Campeonato Argentino. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN Extra e do Star+, no streaming.

Na 19ª posição do torneio com 6 pontos, o Godoy Cruz entra em campo tentando reagir. Isso porque o time vem de três derrotas consecutivas. O Racing, por sua vez, está em 12º lugar com 8 pontos, e tenta emplacar a terceira vitória consecutiva.

Prováveis escalações

Escalação do Godoy Cruz: Rodríguez, Arce, Barrios, Rasmussen, Galdames, Leyes, Fernández, Abrego, Ramírez, Conechny e Rodríguez.

Escalação do Racing: Arias, Rojas, Piovi, Sigali, Mura, Moreno, Nardoni, Moralez, Rojas, Carbonero e Romero.

Desfalques

Godoy Cruz

Sem desfalques confirmados.

Racing

Leonel Miranda está lesionado.

Quando é?