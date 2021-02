Globo seguirá transmitindo jogos do Mundial de Clubes 2020?

Sem o Palmeiras brigando pelo título, a emissora pode deixar os jogos apenas na TV fechada

O último jogo do Palmeiras no Mundial de Clubes da Fifa pode não ser transmitido em TV aberta. A Rede Globo ainda não definiu, mas não deve transmitir a disputa do terceiro lugar, entre o Verdão e o Al-Ahly, do Egito, nesta quinta-feira (11), às 15h (de Brasília).

Ao contrariar o favoritismo e perder para o Tigres-MEX, ficando fora da grande final do Mundial de Clubes, o Palmeiras fez a Rede Globo repensar seus planos. A emissora tinha certo que, caso o Verdão chegasse à disputa do título, o jogo seria transmitido em TV aberta, algo que pode não acontecer agora.

A Globo ainda vai transmitir o Mundial de Clubes?

A emissora ainda não bateu o martelo sobre o futuro das transmissões do Mundial de Clubes da Fifa, mas, segundo o UOL, os jogos não devem mais passar na TV aberta.

Sem o Palmeiras, a Rede Globo deve deixar a transmissão da grande final de lado. O UOL trouxe que, mesmo com o poderoso Bayern de Munique na busca pelo título, a decisão do Mundial de Clubes, sem o time brasileiro, deve ficar de fora da programação da TV aberta na quinta-feira (11), sendo transmitido apenas pelo SporTV, às 15h (de Brasília).

O Palmeiras, que está na disputa pelo terceiro lugar do torneio, também não deve ter seu jogo contra o Al-Ahly transmitido na TV aberta. A emissora considera o horário da partida, 12h (de Brasília), ruim para encaixar na programação.

Para fazer a transmissão, a Globo precisaria mexer muito em sua grade de programação, inclusive em eventos ao vivo. Acomodar o jogo do Palmeiras demandaria que os telejornais regionais, o Globo Esporte e o Jornal Hoje de quinta-feira fossem cancelados ou tivessem seus horários alterados, algo que não interessa à emissora.

A decisão final sobre a transmissão deve sair ainda nesta segunda-feira (8). De qualquer forma, mesmo sem transmissão em TV aberta, todos os jogos vão passar no SporTV, conforme o que já estava programado desde o acerto para a transmissão, de forma que nenhuma partida terá um “apagão” para o público brasileiro.