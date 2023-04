Girona x Real Madrid ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da La Liga

Equipes entram em campo nesta terça-feira (25), pela 31ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

O Real Madrid visita o Girona na tarde desta terça-feira (25), no Estádio Montilivi, em Girona, a partir das 14h30 (de Brasília), em duelo válido pela 31ª rodada da La Liga. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Vindo de derrota, o Girona caiu para o 11º lugar, com 38 pontos. O time mandante tem desfalques por lesão e quer tentar surpreender o poderoso rival.

Ro outro lado, o Real Madrid entra em campo defendendo a vice-liderança, com 65 pontos. Os Merenguês buscam o terceiro triunfo consecutivo para continuar acompanhando de longe a situação do primeiro colocado.

Escalações

Girona: Gazzaniga, Martinez, Bueno, López, Romeu, García, Martín, Riquelme, Tsygankov e Stuani.

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militão, Rudiger, Nacho, Tchouaméni, Kroos, Modric, Asensio, Vini Jr e Rodrygo.

Desfalques

Girona

Kebe, Herrera, Roca, Villa e Garbía estão no departamento médico.

Real Madrid

Ceballos cumpre suspensão, enquanto Camavinga, Benzema, Alaba e Mendy estão lesionados..

