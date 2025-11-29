Girona x Real Madrid: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Espanhol 2025/26

Girona e Real Madrid se enfrentam neste domingo (30), às 17h (de Brasília), no Estadi Montilivi, pela 14ª rodada do Campeonato Inglês 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e do Disney+ via streaming (veja a programação completa).
Notícias e prováveis escalações
Após vencer o Olympiacos por 4 a 3 na Champions League, o Real Madrid volta suas atenções para o Campeonato Espanhol. Na vice-liderança, com 13 pontos, os Merengues seguem na disputa pela liderança. No momento, o rival Barcelona ocupa a ponta da tabela, com um ponto a mais, após vencer o Alavés por 3 a 1.
Por outro lado, o Girona luta contra o rebaixamento. Em 18º lugar, com 11 pontos, a equipe está a um ponto do Osasuna, primeiro time fora da zona da degola. Em 13 jogos, soma duas vitórias, cinco empates e seis derrotas, com aproveitamento de 28%.
Girona: Gazzaniga; Rincon, Martinez, Reis, Moreno; Martin, Witsel; Tsygankov, Ounahi, Gil; Vanat.
Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Asencio, Tchouaméni, Carreras; Camavinga, Valverde; Güler, Bellingham; Mbappé, Vinicius Junior.
Desfalques
Girona
Cristian Portu, David Lopez, Donny van de Beek, Juan Carlos, Alejandro Frances, Daley Blind, Ricard Artero, Thomas Lemar e Vladyslav Krapyvtsov estão no DM.
Real Madrid
Dani Carvajal e Éder Militão estão lesionados.
Quando é?
- Data: domingo, 30 de novembro de 2025
- Horário: 17h (de Brasília)
- Local: Estadi Montilivi - Girona, ESP
Retrospecto recente
Últimos confrontos diretos
Classificação
