Girona x Barcelona: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Espanhol 2025/26

Girona e Barcelona se enfrentam nesta segunda-feira (16), às 17h (de Brasília), no Estádio Montilivi, em Girona, pela 24ª rodada do Campeonato Espanhol 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN e do Disney+ (veja a programação completa aqui).
Notícias e prováveis escalações
O Girona faz uma temporada muito inconstante. A equipe ocupa a 14ª colocação com 26 pontos, quatro acima da zona de rebaixamento. O time vem em uma sequência de três jogos sem vencer e precisa dos três pontos para se afastar da zona da degola.
Já o Barcelona, também precisa vencer para reassumir a liderança. Após a vitória do Real Madrid contra a Real Sociedad, os catalães caíram para a segunda colocação com 58 pontos. A equipe vem de uma dura derrota no primeiro jogo da semifinal da Copa do Rei, contra o Atlético de Madrid, por 4 a 0.
Mesmo jogando fora de casa, o Barcelona surge como favorito na partida, mas o Girona não pode mais deixar pontos no caminho e deve dificultar o jogo.
Girona: Gazzaniga; Rincón, Vitor Reis, Blind e Arnau Martínez; Iván Martín, Fran Beltrán e Lemar; Bryan Gil, Tsygankov e Vanat. Técnico: Míchel.
Barcelona: Joan García; Koundé, Cubarsí, Eric García e Balde; De Jong, Dani Olmo e Fermín López; Lamine Yamal, Rashford e Lewandowski. Técnico: Hansi Flick.
Desfalques
Girona
Em uma temporada marcada por lesões, a equipe não contará com: Ter Stegen, Juan Carlos Martín, Van de Beek, Portu, Artero, Ounahi e Álex Moreno.
Barcelona
Gavi, Pedri e Christensen seguem lesionados, enquanto Raphinha é dúvida.
Quando é?
- Data: segunda-feira, 16 de fevereiro de 2026
- Horário: 17h (de Brasília)
- Local: Estádio Montilivi - Girona, Espanha
Como assistir de qualquer lugar com VPN
Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.
|📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢