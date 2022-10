Gimnasia y Esgrima x Boca Juniors: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Campeonato Argentino

Boca busca se manter na liderança do Argentino nesta quinta-feira (5); veja como acompanhar na TV e na internet

Embalado com três vitórias consecutivas, o Boca Juniors visita o Gimnasia y Esgrima nesta quinta-feira (6), às 21h30 (de Brasília), no Estádio del Bosque, pela 23ª rodada do Campeonato Argentino. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Na liderança do Argentino com 42 pontos, o Boca soma 13 vitórias, três empates e seis derrotas, enquanto o Gimnasia y Esgrima é o quinto colocado com 37 pontos (10 vitórias, sete empates e cinco derrotas).

Prováveis escalações

Escalação do provável BOCA JUNIORS: Rossi; Advincula, Roncaglia, Rojo, Fabra; Fernandez, Varela, Medina; Benedetto, Romero, Langoni.

Escalação do provável GIMNASIA Y ESGRIMA: Rey; Enrique, Morales, Piris, Colazo; Steimbach, Cardozo; Muro, Alemán, Sosa; Soldano.

Desfalques

Boca Juniors

Luis Vazquez, expulso na vitória sobre o Vélez na última rodada por 1 a 0, está fora.

Gimnasia y Esgrima

Eric Ramirez, machucado, é desfalque certo.

Quando é?

• Data: quinta-feira, 6 de outubro de 2022

• Horário: 21h30 (de Brasília)

• Local: Estádio del Bosque – Buenos Aires, ARG