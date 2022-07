Hannah Eurlings: A promessa da seleção feminina da Bélgica que foi comparada a Eden Hazard

A jovem fez parte da equipe belga que fez história na Euro feminina ao chegar nas quartas de final

Era o último dia da fase de grupos da Euro feminina e a Bélgica estava jogando a maior partida da história da sua equipe feminina. No seu onze inicial para o confronto entre a vencedora e a Itália estavam em campo ícones nacionais, desde a bicampeã da Liga dos Campeões Janice Cayman até à maior goleadora de todos os tempos da seleção belga, Tessa Wullaert.

Ao lado delas na escalação de equipes, porém, estava um nome que muitos acreditam ter o potencial de ser uma estrela mundial ao longo da sua carreira; um jovem talento com o mundo aos seus pés, com o nome de Hannah Eurlings.

"Ela estava pronta", disse Ives Serneels, o treinador principal da Bélgica à GOAL, explicando a sua decisão de iniciar com Eurlings, de 19 anos, num jogo tão grande. "Ela já mostrou, nos nossos jogos de classificação, que tem muito talento".

O que rolou em campo em Manchester seria histórico. Tine De Caigny marcou o único gol do jogo para levar as Red Flames à sua primeira grande partida da história nas quartas de final, apenas na sua segunda tentativa.

Eurlings postou no Instagram após o jogo para celebrar o feito. Uma das imagens que utilizou foi da sua comemoração do gol de De Caigny, celebrando com uma jogadora que ela cita como uma dos seus modelos, ao lado de Cayman e Wullaert. É um momento e tanto para se ter com tão pouca idade.

Eurlings tinha três anos de idade quando começou a jogar futebol. A sua obsessão pelo esporte significava que ela treinava todas as manhãs e todas as noites, sendo essa paixão e dedicação algo pelo qual ela está hoje grata, pois "sem ela, eu estaria taticamente e tecnicamente menos avançada", disse ela em entrevista à HLN.

Os seus pais concediam-lhe o desejo de entrar para um clube e, após vários anos jogando com homens, ela iria para a escola de talentos Topsport em Leuven aos 14 anos. Foi por volta dessa idade que foi recrutada pelo OH Leuven - o clube pelo qual estreou com 16 anos de idade - e também começou a deixar a sua marca nas seleções nacionais.

Com a Bélgica, foi colocada diretamente nas equipes sub-16 e sub-17, saltando completamente o sub-15. Foi um sinal do que estava para vir, pois, há dois anos atrás, ela saltou logo para a seleção profissional.

"Não me sinto frequentemente estressada quando entro num campo de futebol", disse ela numa entrevista com a Federação Belga de Futebol, recordando a sua estreia. "Mas o jogo contra a Suíça me causou algum stress".

Desde então, a jogadora tornou-se um ponto de referência nos planos de Serneels. A sua energia, inteligência e confiança ajudaram-na a ganhar mais 20 jogos nos últimos 18 meses, trazendo-lhe também os seus quatro gols. De fato, a impressão que Eurlings causou foi tão boa que até foi referida como "o Perigo do Eden das Chamas Vermelhas" nos meios de comunicação belgas.

Ela é tudo o que se desejaria em uma jovem atacante - um incômodo para as defesas com o seu movimento e pés rápidos, uma jogadora com consciência suficientemente forte do seu ambiente para ser boa defensiva, bem como na ligação com as companheiras de equipe, mas também uma verdadeira trabalhadora que não se exime das suas responsabilidades sem a bola.

Com esta última força, bem como ao treino dedicado que ela fazia quando era jovem, Eurlings tem uma qualidade rara dada a sua idade e posição, na disciplina que vem de dentro, ajudando a impulsionar sua promissora carreira.

"O futebol é um esporte de equipe e pode destacar-se numa partida, mas a equipe continua a ser a mais importante e se crescer como equipe, também cresce individualmente", explicou ela. É um traço que também é correspondido pela sua grande determinação.

"Estabeleci a régua muito alta para mim e isso fez de mim a jogadora que sou hoje". Só quero realmente ganhar, porque a partir do momento em que sinto que estou a atuar, a satisfação é enorme". Se eu não colocasse a régua tão alta para mim, acho que não estaria aqui".

Até agora, essa atitude fez dela uma exímia goleadora na liga nacional belga e levou-a a um grande torneio, tudo na adolescência.

A seguir, na lista de objetivos, vai para fora da sua terra natal "em França, Inglaterra ou Espanha" e torna-se, pela primeira vez, uma futebolista profissional. Depois de vislumbrar a eletricidade que ela pode trazer para um campo na Inglaterra, ela terá atraído a atenção de alguns clubes, isso é certo. Seria o próximo passo para anunciar a si própria e às suas capacidades a uma audiência maior.

Mas antes disso, Eurlings tem a pequena responsabilidade das quartas de final da Euro, com as Chamas Vermelhas para enfrentar a campeã olímpica Suécia, nesta sexta-feira. O que quer que aconteça nessa noite e nos próximos anos, no entanto, a atacante fará sempre parte da história do futebol feminino belga. Essa não é uma má maneira de iniciar a sua carreira.

