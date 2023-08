Getafe x Barcelona: ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da La Liga

Acompanhe tudo o que você precisa saber para a estreia do Barça na nova temporada do Campeonato Espanhol

Getafe e Barcelona se enfrentam na tarde deste domingo (13), às 16h30 (de Brasília), no Coliseum Alfonso Pérez, em Getafe, na Espanha, pela 1ª rodada da La Liga. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

É a abertura do Campeonato Espanhol. Atual campeão, o Barça chega com objetivo de manter a coroa e o título. Para isso, se movimentou no mercado e confirmou Ilkay Güdongan como grande reforço da janela – Iñigo Martínez e Oriol Romeu também são adições. No entanto, perdeu uma série de jogadores titulares na última temporada, como as lendas Sergio Busquets e Jordi Alba, que se juntaram a Lionel Messi no Inter Miami, dos EUA.

Do outro lado, o Getafe espera uma temporada mais tranquila. Em maio, só conseguiram se livrar do risco de rebaixamento à segunda divisão no último dia do campeonato, terminando dois pontos acima do Real Valladolid, 18° e primeiro no Z-3. Por isso, o time também se movimentou no mercado, como Omar Alderete, Gaston Álvarez e Portu. Assim como os rivais, porém, também perderam jogadores importantes, como Munir El Haddadi.

Prováveis escalações

Getafe: Soria; Suárez, Mitrovic, Alderete, Angileri; Alena, Dakonam, Maksimovic; Portu, Latasa, Mata. Técnico: José Bordalás.

Barcelona: Ter Stegen; Koundé, Araujo, Christensen, Balde; Pedri, De Jong, Gündogan; Raphinha, Lewandowski, Gavi. Técnico: Xavi.

Desfalques

Getafe

Mauro Arambarri, Luis Milla e Enes Ünal (lesionados).

Barcelona

Iñigo Martínez (lesionado).

Quando é?