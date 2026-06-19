Gernot Trauner, queridinho da torcida, deixa o Feyenoord definitivamente após cinco anos

Gernot Trauner deixa definitivamente o Feyenoord. O zagueiro de 34 anos tinha um contrato prestes a expirar no De Kuip, e este não será renovado, conforme fica claro em sua postagem de despedida no Instagram.

“Caros torcedores do Feyenoord, agora é oficial”, começa Trauner. “Após cinco anos inesquecíveis, minha passagem pelo Feyenoord chega ao fim. Quero agradecer a todos vocês pelo apoio incrível durante essa jornada.”

“Sou infinitamente grato pelas experiências que vivi aqui e por todas as pessoas maravilhosas que conheci ao longo desse tempo. Os inúmeros momentos especiais dentro e fora de campo ficarão para sempre na minha memória.”

“As noites europeias no De Kuip e por toda a Europa, a comemoração do título nacional e da conquista da taça, e cada interação com vocês, torcedores. Vou sentir falta de jogar no De Kuip, assim como de ouvir e cantar os hinos do Feyenoord e passar tempo no 1908.”

“Cheguei como jogador, mas parto como torcedor. Este clube passou a fazer parte da minha vida e sempre fará. Vi o que o Feyenoord significa para o povo de Roterdã e tenho imenso orgulho de ter podido representar este clube em campo.”

“Um novo capítulo agora nos espera, a mim e à minha família. Não sabemos o que o futuro nos reserva, mas sempre seremos gratos pelos últimos cinco anos em Roterdã”, escreve Trauner em inglês, para depois concluir em holandês. “Onde quer que você vá…”

O Feyenoord contratou Trauner em 2021, vindo do LASK austríaco, por 1,5 milhão de euros. Nos anos seguintes, ele se tornou um importante pilar do time de Roterdã.

No total, o jogador da seleção austríaca disputou 137 partidas oficiais pelo Feyenoord. Na última temporada, ele ficou muito tempo afastado dos gramados devido a uma lesão crônica no tendão de Aquiles, mas, no final da temporada, Trauner ainda conseguiu disputar cinco partidas.