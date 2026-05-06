Gerard Piqué ameaça com violência e sofre consequências severas

Gerard Piqué, principal acionista do FC Andorra, recebeu uma suspensão de seis partidas e dois meses após ter ameaçado com violência um árbitro. Outros membros do clube também foram severamente punidos pela comissão disciplinar da Federação Espanhola de Futebol (RFEF).

Após a partida entre o FC Andorra e o Albacete (0 a 1), no último dia 1º de maio, a tensão aumentou bastante. Segundo o FC Andorra e Piqué, a partida da segunda divisão espanhola foi prejudicada por “decisões arbitrais controversas”.

De acordo com o relatório e o adendo subsequente do árbitro Alonso de Ena Wolf, vários membros do FC Andorra confrontaram a arbitragem após o apito final.

Um deles foi Piqué. O ex-zagueiro do FC Barcelona foi acusado pelo árbitro de “comentários intimidadores” e de “uma atitude agressiva e desafiadora no vestiário”.

Segundo De Ena Wolf, Piqué teria dito, entre outras coisas: “Em outro país, daríamos uma surra no árbitro, mas aqui em Andorra somos um país civilizado.”

A decisão considera comprovados os fatos descritos por De Ena Wolf e conclui que Piqué esteve diretamente envolvido nos incidentes.

Piqué recebeu, em consequência, uma suspensão de seis partidas e dois meses. O diretor esportivo Jaume Nogués recebeu a mesma punição.

O presidente Ferran Vilaseca foi suspenso por quatro meses. Além disso, as cabines VIP devem permanecer temporariamente fechadas, o que, segundo o MARCA, “reflete a gravidade da situação”.

A comissão disciplinar da RFEF chegou a essa decisão após considerar que se tratava de “atos que prejudicam o espírito esportivo e a decência”.