Sem Jorge Jesus, nome de Marco Silva ganha força no Flamengo

Ex-treinador do Everton é visto com bons olhos pela diretoria e o candidato número um ao posto de Jesus

Jorge Jesus disse sim ao Benfica, conforme antecipado pela reportagem da Goal. Enquanto o treinador se prepara para retornar ao futebol português, o se movimenta e já busca um substituto para assumir o comando da equipe. O nome do também português Marco Silva ganhou força nos bastidores e é apontado como o candidato número um da diretoria neste momento.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN com um mês grátis!

O ex-comandante do vem sendo monitorado há tempos pelo Flamengo, que faz um trabalho de avaliação contínua de treinadores, no mesmo modelo do que é feito com jogadores para a montagem do elenco. Sem clube desde que saiu da , o português de 43 anos já recebeu alguns contatos. As conversas devem ser intensificadas nos próximos dias.

Mais times

Além de Marco Silva, o Flamengo trabalha com outros nomes como o do espanhol Miguel Angel Ramirez, atual treinador do Independente Del Valle, adversário do Rubro-Negra na da América. Ramirez, no entanto, ainda não é um consenso entre os membros do conselho de futebol.

Mais artigos abaixo

Miguel Angel Ramirez !



Melhor nome caso JJ não queira ficar ! Mais ainda confio no Mister Fique .. pic.twitter.com/9bpZO9FJgF — LéoFla Mengão (@LFlaMengao) July 14, 2020

Para boa parte da torcida, o Flamengo investiria em Marcelo Gallardo, atual treinador do . No entanto, uma fonte ligada à diretoria garantiu que o não vai tentar a contratação do técnico argentino, que também não tem interesse em deixar agora o clube que comanda desde 2014.

Uma coisa é certa: o técnico que assumir o Flamengo vai chegar com uma grande responsabilidade diante dos números conquistados por Jorge Jesus. No Rubro-Negro, ele disputou 57 jogos, venceu 43, perdeu apenas quatro e empatou dez. Foram 129 gols marcados e 47 sofridos. O português empilhou as taças da Copa Libertadores, Campeonato Brasileiro, Supercopa do , e .