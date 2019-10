Gazzaniga faz Tottenham "esquecer" Lloris e bate recorde contra o Liverpool

O goleiro argentino, reserva no time de Pochettino, fez defesaças no jogo em que mais precisou mostrar trabalho ao longo de sua carreira

Capitão do , Hugo Lloris sofreu uma grave lesão em derrota para o que lhe tirou de ação até o fim de 2019. Mas o seu substituto faz os torcedores não sentirem a ausência do francês.

Acompanhe a Premier League ao vivo ou quando quiser: assine o DAZN e ganhe um mês grátis para experimentar

Paulo Gazzaniga, argentino que fez toda a sua base no futebol europeu, assumiu o lugar sob as traves e, coincidência ou não, ajudou os Spurs a reencontrarem a vitória: nos dois últimos jogos os londrinos empataram com o e bateram o , este último na Liga dos Campeões – aliviando, de certa forma, a sequência anterior de duas derrotas seguidas, das quais inclui-se um atropelo de 7 a 2 contra o Bayern.

Mas independentemente do placar do jogo contra o , realizado neste domingo (27) pela décima rodada da Premier League, Gazzaniga mostra que pode ser titular do time treinado por Pochettino. Em apenas 45 minutos, o argentino igualou o maior número de defesas (5) que havia feito pelo Tottenham – clube que defende desde 2017, quando foi contratado junto ao .

Paulo Gazzaniga. 🔥🇦🇷

Gran primer tiempo del argentino en Liverpool 🆚 Tottenham. pic.twitter.com/eRptFMQyUr — Leo Orieta (@leo_orieta1) October 27, 2019

Ao longo de toda a sua carreira, Gazzaniga defendeu cinco equipes, incluindo o Tottenham, onde sempre foi reserva. Revelado pelo , defendeu o Gillingham (então na terceira divisão inglesa), Southampton e antes de chegar a Londres.

E ao longo desta carreira, Gazzaniga jamais precisou fazer tantas defesas quanto neste domingo (27): já foram 11, mais do que Lloris conseguiu em qualquer partida que realizou nesta temporada até o momento de sua lesão. Quando o francês voltar, tudo leva a crer que a briga será mais acirrada do que muitos esperavam.