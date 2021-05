Yeremy Pino: a joia do Villarreal que rejeitou o Barcelona

O jogador de 18 anos teve uma boa temporada de estreia com o Villarreal, e, nesta quarta-feira, pode se tornar o campeão mais nova da Liga Europa

Independentemente do resultado na quarta-feira (26), esta promete ser uma semana memorável na história de Villarreal.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

O confronto da Liga Europa contra o Manchester United marca a primeira final europeia do clube, menos de 20 anos depois de ter jogado uma competição continental pela primeira vez.

Muito do seu sucesso desde a virada do século foi construído em torno de sua academia. Jogadores como Santi Cazorla, Bruno Soriano e o atual camisa 9 da seleção espanhola, Gerard Moreno, floresceram tanto na La Liga quanto em outros campeonatos.

O último jovem a sair dessa linha de produção, por sua vez, parece pronto para seguir seus passos após uma temporada de estreia em 2020-21.

Mesmo antes do desembarque do Villarreal na Polônia, onde será a final da Liga Europa, esta foi uma semana memorável para Yeremy Pino, que completou a temporada se tornando o jogador mais jovem a marcar um gol fora de casa contra o Real Madrid no século 21.

O jogador de 18 anos também tem outro recorde em sua mira, pois poderia se tornar o jogador mais jovem a vencer a Liga Europa se o Submarino Amarelo conseguir passar pelos Red Devils em Gdansk, quebrando um recorde que atualmente é de Robin Van Persie, que ganhou o que era então a Copa da UEFA com o Feyenoord em 2002.

É uma competição que já foi boa para Yeremy nesta temporada, também.

Depois de ter ficado fora do mês de abertura da temporada devido a um teste positivo de coronavírus, ele comemorou seu 18º aniversário em outubro, fazendo sua estreia na equipe principal contra a Sivasspor dois dias depois.

Uma semana depois, e ele estava novamente comemorando, desta vez depois de cortar por dentro e mandar uma excelente bola para o canto superior para seu primeiro gol profissional, contra o Qarabag.

Entre estes dois jogos, Unai Emery também lhe colocou para fazer sua estreia em La Liga, e o jovem chamou a atenção do ex-treinador do Arsenal e do Sevilla.

"A verdade é que eu não estava esperando isso", disse Yeremy ao La Provincia sobre seu avanço para a equipe principais. "Eu tentei fazer o melhor que pude e ele (Emery) continuou me dando oportunidades".

"No final, você tem tanto desejo e tanto entusiasmo, que você cresce porque as coisas estão indo bem. O treinador e o clube acreditam muito na academia e isso demonstra".

Conheça os maiores jovens talentos do futebol mundial no NXGN:

Com um jogo pela frente, Yeremy já tem sete gols para mostrar, encontrando a rede, em média, a cada 170 minutos.

Sua forma no final de 2020 até contribuiu para a saída prematura de Take Kubo, já que o astro do Real Madrid reduziu seu contrato de empréstimo em janeiro, antes de ir para o Getafe, por não ter conseguido entrar no time à frente de Yeremy.

O que faz com que o jogador das Ilhas Canárias se destaque é a sua disposição para enfrentar defensores adversários em jogadas mano a mano, bem como a confiança que ele demonstra ao cortar da esquerda para o seu pé bom, o direito, quando está em posições de chutar.

Seu futebol tem sido comparado ao de Arjen Robben, embora ele tenha aprendido muito de suas habilidades nas ruas, sendo que sua primeira oportunidade de jogar em uma academia só veio aos 11 anos,no clube da cidade natal Las Palmas.

Yeremy chamou a atenção das equipes espanholas aos 14 anos, durante um torneio nacional para equipes regionais, quando suas atuações pelas Ilhas Canárias chamaram a atenção tanto do Villarreal quanto do Barcelona.

Ambos os clubes estavam interessados em contratá-lo, e enquanto o interesse de La Masia é geralmente difícil de resistir, Yeremy foi conquistado pelas instalações e pelo ensino oferecido no centro de treinamento Miralcamp do Villarreal.

A decisão provou ser acertada, já que o jovem encantou durante seu caminho pelas categorias juvenis em Castellon, fazendo sua estréia no Villarreal "C" na quarta divisão do futebol espanhol aos 16 anos de idade.

"Yeremy se destaca por seu caráter", disse Nando Martinez, assistente técnico do Villarreal sub-23, ao El Pais. "Quanto mais difícil o desafio, mais capaz ele é de demonstrar seu potencial".

"Ele mantém a essência de quando brincava na rua ainda criança. Além disso, ele vive para o futebol, e todos os dias ele garante que tem o treinamento, nutrição e descanso complementares corretos.

"Yeremy tem sido, e é uma bênção para seus treinadores".

Além de ter sido um jogador de destaque em seu clube, ele também tem sido um jogador regular nas diversas categorias da seleção espanhola, embora tenha sido com La Rojita que ele viveu um dos piores momentos de sua curta carreira.

Apesar de ter sido convocado para a Copa do Mundo Sub-17 da Espanha em 2019, ele nunca teve a chance de jogar no Brasil após um infeliz e assustador incidente envolvendo seu companheiro canário, o craque do Barcelona Pedri.

Durante uma sessão de treinamento antes do torneio, Yeremy ficou sem visão por cerca de uma hora ao ser atingido no olho pelo pé de Pedri. Embora a situação potencialmente ameaçadora para a carreira tenha se resolvido por si só, ele foi aconselhado a voltar para casa e para se recuperar.

Pouco mais de 18 meses depois, ele fará parte do grupo espanhol para a fase eliminatória da Eurocopa Sub-21, começando nas quartas de final, contra a Croácia, na segunda-feira (31), e ainda pode se colocar na disputa por um lugar nos Jogos Olímpicos deste ano.

Primeiro, porém, ele tem um troféu de Liga Europa para ganhar, e mais história para fazer.