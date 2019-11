Gallardo nega River azarão e afirma: "se Flamengo é melhor, terá que provar em campo"

Na última coletiva antes da decisão continental, o treinador do River Plate negou favoritismo do Fla e disse para cariocas 'provarem em campo'

Os ânimos estão exaltados. No mesmo horário em que essa matéria está sendo escrita, daqui a um dia, mais de 169 países estarão assistindo a decisão da entre e . Com as ruas de Lima tomadas por torcedores das equipes finalistas, o clima na América da Sul é de decisão e não se fala de nada a não ser na final da Liberta.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Teste o DAZN com um mês grátis!

E uma das coisas que mais está se debatendo é: quem é o favorito a vencer o título? A experiência do River Plate de Gallardo ou o talento do Flamengo de Jorge Jesus? Na imprensa estrangeira, muito se fala de um possível favoritismo ou até soberba do Fla. Quando perguntado sobre isso, Gallardo relevou e falou que a equipe brasileira tem que provar isso dentro de campo.

Gallardo:



“Nós temos as mesmas possibilidades que o Flamengo de ganhar. Se o rival é melhor que nós tem que mostrar dentro do campo” — Raisa Simplicio (@simpraisa) November 22, 2019

Isso só mostra que o River Plate vai entrar de peito aberto para enfrentar o Flamengo, sem se preocupar com favoritismo fora das quatro linhas. Com duas das melhores equipes do continente sul-americano, os dois finalistas tem possibilidade de realizarem uma decisão histórica, não só por ser a primeira final com jogo único, mas como uma partida entre dois excelentes times de futebol.

Quando perguntado por um repórter argentino sobre uma possível soberba do Flamengo, Gallardo não entrou na polêmica e normalizou a "ilusão" dos torcedores flamenguistas, dizendo que há muito respeito entre as duas equipes.

Reporter diz que no já tratam k #Flamengo como campeão e Gallardo responde:



“Não vivo no Brasil, não sei o que se passa, creio que a torcida está muito ilusionada. Creio que há muito respeito, o sentimento do torcedor é algo que não podemos controlar” — Raisa Simplicio (@simpraisa) November 22, 2019

Flamengo e River entram em campo amanhã, neste próximo sábado, dia 23, às 17h (horário de Brasília). Num duelo que talvez coloque frente a frente os dois melhores treinadores hoje na América do Sul, que vença o melhor!