Flamengo x River Plate: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Final da Copa Libertadores será disputada neste sábado (23), em Lima; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Flamengo e River Plate fazem a grande decisão da Copa Libertadores neste sábado (23), às 17h (de Brasília), em Lima, no . O duelo terá transmissão ao vivo da TV Globo para todo o , além do Fox Sports, na TV fechada. Na Goal, você também pode acompanhar a partida em tempo real clicando AQUI!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO x DATA Sábado, 23 de novembro LOCAL Estadio Monumental - Lima, Peru HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Torcida rubro-negra invadiu Lima / Foto: Getty Images)

A partida terá transmissão ao vivo da TV Globo para todo o Brasil, além do Fox Sports, na TV fechada. Aqui, na Goal, o torcedor poderá ficar ligado no duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

FLAMENGO

Com uma grande festa, o Flamengo se despediu de seus torcedores e embarcou para a Lima onde fará a decisão da Libertadores.

Após eliminar , e , o chega confiante com a grande invencibilidade na temporada e a mudança de postura desde a chegada do técnico Jorge Jesus.

“Não podemos deixar as emoções passarem por cima da razão neste jogo. Será decidido em detalhes. Temos que desfrutar do jogo e jogar o que sabemos, pois temos grandes chances”, afirmou Filipe Luís.

“Tem que sentir esse gostinho dessa final. Mas não podemos nos deixar se atrapalhar por isso, sabemos que vai se rum jogo muito difícil, então, a emoção tem que estar em baixa para a gente poder se concentrar no jogo”, completou Arrascaeta.

Liderado por Gabigol, que marcou 29 gols em 37 jogos na temporada, o Fla entra em campo visando muito mais do que uma final, mas uma chance de fazer história.

O técnico Jorge Jesus deverá ter força máxima para a partida, sem problemas de lesões ou suspensões de seus jogadores.

Campeão em 1981, o Rubro-Negro busca quebrar um jejum do título da principal competição de clubes da América do Sul.

Provável escalação do Flamengo: Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Marí, Filipe Luís; Willian Arão, Gerson, Ribeiro, Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol

RIVER PLATE

O Millonario embarcou para Lima na quarta posição do , com 24 pontos e mira em mais um título da . O clube busca a segunda conquista seguida, a quinta na história.

Atual campeão na Liberta, o River de Gallardo chega menos pressionado ao grande jogo. Vale destacar que os argentinos eliminaram o nas oitavas de final.

"O Flamengo é um grande adversário, como nós somos para eles. Somos duas ótimas equipas, com as mesmas hipóteses, porque somos duas equipas similares no que diz respeito ao esquema e aos jogadores", afirmou o técnico.

Provável escalação do River Plate: Armani; Montiel, Martinez, Pinola, Capacete; Perez, Palacios, De La Cruz, Fernandez; Erase, Suarez

RETROSPECTO RECENTE ENTRE AS EQUIPES

Há um grande equilíbrio no retrospecto das equipes em confrontos diretos. Em 12 jogos, o River Plate venceu cinco vezes, contra quatro do Flamengo, além de três empates. No entanto, os cariocas não sabem o que é vencer desde 1993, quando derrotaram os argentinos nos pênaltis na Supercopa Libertadores. ANO JOGO COMPETIÇÃO 2018 River Plate 0 x 0 Flamengo Libertadores 2018 Flamengo 2 x 2 River Plate Libertadores 2000 River Plate 4 x 3 Flamengo Mercosul 2000 Flamengo 1 x 2 River Plate Mercosul 2000 River Plate 0 x 0 Flamengo Mercosul

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FLAMENGO

JOGO CAMPEONATO DATA Flamengo 4 x 4 Brasileirão 7 de novembro Grêmio 0 x 1 Flamengo Brasileirão 17 de novembro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Flamengo x Ceará Brasileirão 27 de novembro 21h30 (de Brasília) x Flamengo Brasileirão 1 de dezembro 16h (de Brasília)

RIVER PLATE

JOGO CAMPEONATO DATA River Plate 0 x 1 Rosario Campeonato Argentino 10 de novembro River Plate 2 x 0 Estudiantes Copa 15 de novembro

Próximas partidas