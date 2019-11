Torcida do Flamengo invade Lima e já é maior que a do River na capital peruana

Rubro-negros começam a esquentar a cidade no clima da grande decisão da Copa Libertadores da América

A torcida do Flamengo começou a "invadir" Lima, palco da grande final da da América, contra o , às 17h (de Brasília) deste sábado (23). Os Rubro-negros chegam em voos desde domingo e são, pelo menos até o momento, maioria esmagadora em relação aos argentinos.

Um grupo de torcedores, inclusive, montou um reduto na Calle de Las Pizzas, bem próximo do Parque Kennedy, um dos maiores símbolos da cidade, situado no bairro turístico de Miraflores. Por lá, os flamenguistas fazem a festa e até tentam conquistar alguns peruanos.

A nação invadindo Lima... pic.twitter.com/p1OdweEPCD — Raisa Simplicio (@simpraisa) November 19, 2019

Há expectativa de que pelo menos cerca de 15 mil torcedores do estejam em Lima no dia da grande decisão. Todos os 12,5 mil ingressos colocados à disposição dos flamenguistas foram vendidos. Para aumentar a torcida, a diretoria do time carioca vai distribuir camisas aos peruanos com os dizeres: "Flamengo eres tú en la final".

Flamengo va regalar esta camiseta a los peruanos en Lima.



“Flamengo eres tu en la final”



🔴⚫️👏🏻👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/a0K3wxeYRt — Raisa Simplicio (@simpraisa) November 18, 2019

O Flamengo encara o River Plate no próximo sábado, às 17h (de Brasília), no Estádio Monumental, em Lima. Esta será a primeira final única da Copa Libertadores da América. No domingo, curiosamente, o time de Jorge Jesus pode ser campeão brasileiro mesmo sem entrar em campo. Para isso, basta o não vencer o .