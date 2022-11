País de Gales x Inglaterra: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Copa do Mundo

Times fazem duelo direto por uma das vagas à próxima fase; veja como acompanhar na TV e na internet

Valendo vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo 2022, País de Gales e Inglaterra se enfrentam na tarde desta terça-feira (29), às 16h (de Brasília), em Al Rayyan, pela última rodada do Grupo B do Mundial do Qatar. A partida terá transmissão ao vivo da Globo, na TV aberta, do SporTV, na TV fechada, e do FIFA+, no streaming. Na GOAL, o torcedor pode acompanhar o jogo em tempo real.

Gustavo Villani comanda a narração na TV Globo, ao lado de Paulo Nunes, Zé Roberto e Sálvio Spinola. Já no SporTV, a transmissão terá Everaldo Marques, Maurício Noriega, Hernanes e Sandro Meira Ricci.

Vindo de um empate e de uma dolorida derrota na rodada passada, País de Gales ainda tem chances de classificação e, para isso, precisa vencer. Os galeses não poderão contar com Hennessey, suspenso, mas suas estrelas Bale, Daniel James e Ramsay estão confirmadas.

"Nós queremos fechar bem, com uma boa performance. Dar à nossa torcida algo para animar. Claro, conhecemos bem o outro lado. Vamos voltar para outro jogo duro", disse o técnico Rob Page.

A Inglaterra, por sua vez, também decepcionou no segundo jogo, no qual empatou sem gols com os EUA, e agora vai a campo precisando somar pontos para não ver a sua posição na tabela ameaçada. O English Team não possui problemas no elenco para este jogo, porém, o técnico Gareth Southgate tem Walker e Maddison disponíveis após problemas físicos.

Escalações

Escalação do provável de País de Gales: Ward; Mepham, Rodon, Davies; Roberts, Ramsey, Ampadu, Williams; James, Moore, Bale.

Escalação do provável da Inglaterra: Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Rice, Bellingham; Sterling, Mount, Foden; Kane.

Desfalques

País de Gales

Hennessey está suspenso.

Inglaterra

Sem desfalques confirmados.

Melhores apostas e dicas

A Inglaterra é favorita contra País de Gales nas odds da Betsson. Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 1,45 na vitória dos ingleses, $ 4,45 no empate e $ 8,10 caso os galeses ganhem.

Outra odd popular é com base nos gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 2 para quem acredita que haverá mais de que 2,5 gols no jogo, e $ 1,87 para quem não acredita nessa possibilidade. Há também a chance de apostar qual time irá marcar gols primeiro, pagando-se $ 1,39 se for a Inglaterra, $ 3,80 se for Gales, ou ainda $ 10 caso as redes não se balancem.

Classificação da Copa do Mundo - Grupo B

POS. TIME V E D SG PTS 1º Inglaterra 1 1 0 4 3 2º Irã 1 0 1 -2 3 3º Estados Unidos 0 1 0 0 0 4º País de Gales 0 0 2 -2 0

Veja a classificação completa da Copa do Mundo 2022

ARTILHEIROS DO TIME NA COPA 2022

Artilheiros do País de Gales na Copa 2022

Bale: 1 gol .

Artilheiros do Inglaterra na Copa 2022

Saka: 2 gols.

Bellingham, Sterling, Rashford e Grealish: 1 gol.

País de Gales e Inglaterra: Participações em Copas

País de Gales disputa apenas sua segunda Copa do Mundo. Em 1958, os galeses foram eliminados nas quartas de final. Desde então, a seleção viveu um hiato longe do Mundial.

A Inglaterra está em a sua 16ª Copa do Mundo, tendo vencido a edição de 1966. Os ingleses tiveram suas piores participações em 1950, 1958 e 2014, quando foram eliminados ainda na fase de grupos.

Quando é?