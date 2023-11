Galatasaray x Manchester United: onde assistir ao vivo na TV e online, que horas é, escalação e mais da Champions League

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (29), em Istambul; veja como acompanhar na TV e na internet

Galatasay e Manchester United se enfrentam nesta quarta-feira (29), a partir das 14h45 (de Brasília), na Turquia, pela quinta rodada da fase de grupos da Champions League 2023/24. A partida terá transmissão ao vivo da TNT na TV fechada, e da HBO Max no streaming (veja a programação completa aqui).

Embalado com duas vitórias consecutivas na Premier League, o Manchester United volta suas atenções para a disputa da Liga dos Campeões em busca da recuperação. Na lanterna do Grupo A, com apenas três pontos, a equipe vai em busca da vitória para seguir com chances de classificação para as oitavas de final.

Do outro lado, o Galatasaray, com quatro pontos, disputa a vice-liderança do grupo com o Copenhagen. Vale destacar que o Bayern de Munique, com 100% de aproveitamento, já assegurou sua vaga na próxima fase.

Em sete jogos disputados entre as equipes, foram duas vitórias para cada lado, além de três empates. No último encontro válido pela segunda rodada da fase de grupos da Champions League 2023/24, o time turco venceu por 3 a 2.

Prováveis escalações

Galatasaray: Muslera; Boey, Davinson Sanchez, Ayhan, Karatas; Torreira, Ndombele; Yilmaz, Mertens, Zaha; Icardi. Técnico: Okan Buruk.

Manchester United: Onana; Shaw, Maguire, Varane, Wan-Bissaka; Mainoo, McTominay; Antony, Bruno Fernandes, Garnacho; Martial. Técnico: Erik Ten Hag.

Desfalques

Galatasaray

Abdulkerim Bardakci segue no departamento médico.

Manchester United

Rashford, expulso na derrota para o Copenhagen por 4 a 3 na última rodada, cumprirá suspensão, enquanto Tyrell Malacia, Jonny Evans, Lisandro Martinez, Christian Eriksen e Casemiro estão machucados.

Quando é?