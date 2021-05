Gabriel Novaes, do São Paulo, assina com o Red Bull Bragantino até 2026

Atacante estava emprestado ao Bahia até o fim do ano. Acordo foi fechado por 1 milhão de euros (cerca de R$ 6,5 milhões)

Gabriel Novaes assinou com o Red Bull Bragantino até maio de 2026. O São Paulo definiu a venda do atacante por 1 milhão de euros (cerca de R$ 6,5 milhões). Ele estava emprestado ao Bahia até o fim do ano e já teve sua rescisão de contrato publicada no BID da CBF nesta segunda-feira, quando também deverá ser anunciado pelo novo clube.

A negociação se estende pelo menos desde abril, quando a Goal revelou que RB e São Paulo já estavam encaminhando o acordo - confirmado em entrevista com o presidente tricolor Julio Casares.

Rescisão de Gabriel Novaes com o Bahia (estava emprestado) publicada no BID da CBF. pic.twitter.com/MBMKKfKgzo — Marcelo Hazan (@Marcelo_Hazan) May 3, 2021

Gabriel Novaes foi revelado na base do São Paulo, chegou a se transferir para a Europa e estava no Bahia.