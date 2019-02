Artilheiro da Copinha pelo São Paulo, Gabriel Novaes, é apresentado no Barcelona B

Com dez gols na Copinha e o título da competição, atacante assinou com o Barça por empréstimo

Artilheiro do São Paulo na Copinha 2019, Gabriel Novaes foi apresentado no Barcelona, na manhã desta terça-feira (05). A equipe espanhola usou as redes sócias para anunciar a jovem revelação brasileira.

📝 O atacante Gabriel Novaes (19 anos) é o novo reforço do @FCBarcelonaB. O atleta brasileiro - procedente do @SaoPauloFC - chega por empréstimo até junho de 2020, com opção de compra #BarçaB



Emprestado pelo São Paulo ao Barça até junho de 2020, o time da Catalunha ainda terá a opção de comprar o atacante que jogará no time B.

Com o título da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Tricolor renovou o vínculo com o jogador até o final de 2020. Destaque do time na competição, o atacante marcou dez gols, um deles na final contra o Vasco, em 25 de janeiro.