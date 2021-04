São Paulo encaminha venda de Gabriel Novaes por quase R$ 6 milhões ao Red Bull Bragantino

Presidente Julio Casares confirma valores da negociação por 70% dos direitos econômicos do atacante; acordo depende da anuência do Bahia

O São Paulo encaminhou a venda de Gabriel Novaes ao Red Bull Bragantino por 900 mil euros (cerca de R$ 6 milhões). O clube vai negociar 70% dos direitos econômicos do atacante.

Os valores foram confirmados pelo presidente Julio Casares, em entrevista exclusiva à Goal nesta quinta-feira (veja a íntegra no vídeo).

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

A concretização da transferência depende da anuência do Bahia, clube para o qual Gabriel Novaes está emprestado até o fim do ano.

"O valor é 900 mil euros por 70% (dos direitos). O assunto está muito bem encaminhado, está evoluindo. Acreditamos que no começo da semana podemos ter a concretização dessa questão. A venda de jogadores sempre é necessária, ainda mais na situação em que nós estamos", disse Casares.

A Goal apurou que o Bahia poderá ficar com um percentual de vitrine de Gabriel Novaes para receber dinheiro em negociações futuras. Há também a possibilidade de uma compensação envolvendo jogadores do Red Bull Bragantino ao Bahia pela liberação antecipada do empréstimo.

Julio Casares sobre negociação por Gabriel Novaes com Red Bull Bragantino: "O valor é 900 mil euros por 70%. O assunto está muito bem encaminhado, está evoluindo, acreditamos que no começo da semana podemos ter a concretização dessa questão"https://t.co/2iwX4b2wA2@GoalBR — Marcelo Hazan (@Marcelo_Hazan) April 8, 2021

O São Paulo conta com a venda de Gabriel Novaes e outras negociações para diminuir o tamanho da dívida. Segundo Casares, o valor global hoje é de cerca de R$ 600 milhões.

Para 2021, o Tricolor tem como meta de orçamento arrecadar R$ 176 milhões com transferências de jogadores. O acordo por Brenner (vendido ao FC Cincinnati, dos Estados Unidos) abate nessa conta .

Outro valor - de aproximadamente R$ 23 milhões - que deve entrar nessa conta diz respeito à venda de Helinho, outro jovem formado no CT de Cotia, também ao RB Bragantino. O São Paulo, inclusive, já conta com o exercício na cláusula de compra do jogador em seu planejamento para a temporada, como o próprio Casares adiantou na entrevista.

"Nós já temos a sinalização que a opção de compra será exercida pelo RB Bragantino. Não sabemos a data, eles tem prazo até o final do ano. É um grande jogador, o São Paulo vai ficar com um percentual. É uma linha de conclusão que está muito próxima, é importante para os dois lados." respondeu Casares sobre o assunto.