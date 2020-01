Gabigol anuncia permanência no Flamengo: "se é para o bem da nação, eu fico"

Artilheiro do Flamengo na última temporada, camisa 9 publicou vídeo nas redes sociais confirmando sua permanência no clube rubro-negro

Gabigol continua no . O anúncio que era esperado nos últimos dias foi feito pelo próprio atacante nesta terça-feira, por meio das redes sociais. Em um vídeo, o camisa 9 do resume sua passagem pelo Fla e termina com a notícia que a torcida tanto queria ouvir: "se é para o bem da nação, eu fico".

O anúncio da permanência de Gabigol dá fim a uma novela que já se estendia por alguns meses, com o Flamengo tentando a contratação em definitivo do atacante. Nesta última segunda-feira (27), o clube finalmente chegou a um acordo com a .

Inicialmente, o clube italiano havia pedido cerca de 16 milhões de euros (R$ 74 milhões), mas com a excelente temporada do jogador em 2019, tal pedida aumentou. Assim, segundo a ESPN, Flamengo e Internazionale acertaram a negociação por um valor pouco superior a 18 milhões de euros (R$ 83.3 milhões), por 80% dos direitos do atleta.

Em 2019, Gabigol marcou 43 gols pelo Flamengo, além de ter sido peça fundamental na conquista dos títulos da Libertadores e do Brasileirão. Com a permanência do atacante, é provável (caso Pablo Marí não deixe o clube) que os 11 titulares da campanha da temporada passada fiquem no clube carioca.