Venda de Pablo Marí do Flamengo para o Arsenal empaca: entenda o caso

Pablo Marí não deve ser jogador do . Depois de ser contratado de forma relâmpago, agora o zagueiro foi "descontratado", também de uma hora pra outra, e deve ficar no .

A contratação de Marí parecia tão certa que o jogador já tinha até viajado para Londres, afim de realizar exames médicos. As primeiras informações davam que o Flamengo tinha aceitado proposta de nove milhões de euros pelo atleta, mas o Arsenal teria mudado os termos da negociação para contar com o zagueiro por empréstimo, segundo informação do Daily Mail.

Segundo o Globoesporte, como o Fla não pretende abrir mão do jogador por empréstimo, as duas partes não se acertaram e Marí retornará ao clube carioca, já se apresentando no Ninho de Urubu nesta segunda-feira (27), para começar a pré-temporada.

Desta forma, como a janela de transferências para o mercado europeu acaba nesta próxima sexta-feira (31), parece improvável que Marí se transfira ao clube inglês. Segundo Charles Watts, da Goal inglesa, os clubes ainda negociam, e o impasse realmente seria o modelo de negócio: o Flamengo não aceita emprestar o zagueiro.

Word from Arsenal is talks with Flamengo over the Mari deal still ongoing. He was always due to head back to Rio at the end of the weekend after his medical. As stated on Saturday, club working on initial loan - Flamengo we know want a permanent deal.