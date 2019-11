Gabigol tem contrato com o Flamengo até quando? Quanto a Inter pagou por ele?

Emprestado ao Flamengo, centroavante da Internazionale de Milão tem futuro indefinido. Saiba tudo sobre o seu contrato com o clube italiano

Com a proximidade da conquista do Brasileirão e na final da Libertadores, a América do Sul e até a Europa veem o que os torcedores do , e de todo o futebol nacional, já conheciam há tempos. Gabriel Barbosa, o Gabigol, confirma o futebol de qualidade que apresentou no início da carreira no e coloca, cada vez mais, seu nome em evidência no mercado da bola mundial.

Aos 23 anos de idade, o atacante é um dos principais jogadores do time de Jorge Jesus. E não é para menos que alguns europeus estejam de olho no artilheiro do Brasileirão.

Mas é bom eles estarem espertos, porque o craque não pertence ao Flamengo. Ele é jogador da de Milão, que deseja uma bolada para liberá-lo em definitivo em 2020.

Em 2019, Gabriel Barbosa é o artilheiro do futebol brasileiro. O atacante marcou 38 gols em 54 partidas disputadas entre Flamengo e seleção brasileira. O centroavante fez 22 gols em 26 partidas no Brasileirão.

Veja, a seguir, tudo sobre os termos!

Flamengo: qual a validade do contrato de Gabigol?

Gabriel Barbosa tem contrato com o Flamengo até o fim de 2019. O jogador que pertence à Internazionale de Milão foi emprestado ao clube carioca até dezembro. Em troca, os cariocas deveriam pagar o salário do jogador em sua totalidade.

O empréstimo foi sem custo, mas o paga os salários do atacante: € 3,5 milhões (cerca de R$ 15 milhões) livres por ano. Serão R$ 1,25 milhão por mês, o que fará dele o jogador com maior salário do elenco.

Quanto a Inter pagou por Gabigol?

O atacante brasileiro custou 33,5 milhões de euros (R$ 125,8 milhões à época) à Internazionale de Milão. Ele foi comprado na janela de transferências de julho de 2017. O atleta foi revelado pelo Santos no futebol brasileiro e se destacou pelo clube da Vila Belmiro. Hoje, ele tem vínculo com os italianos até 30 de junho de 2022. Gabigol tem salário de 3,5 milhões de euros no San Siro.