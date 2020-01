Flamengo encaminha a contratação de Pedro

Em reunião nesta quarta-feira, Fiorentina aceitou emprestar o ex-atacante do Fluminense ao time carioca

O Flamengo segue implacável nesta janela de transferências. O time rubro-negro está muito perto do seu quinto reforço para a temporada 2020. Em uma reunião que aconteceu nesta quarta-feira (15), na , a aceitou emprestar o atacante Pedro ao . Agora, os dois clubes fazem ajustes em alguns detalhes do contrato.

Pedro chegará ao clube pelo período de um ano, com preço de compra fixado. O Flamengo venceu uma queda de braço com o Grêmio, que tentava a aquisição em definitivo do atacante. No entanto, a vontade do jogador era defender o time carioca.

A expectativa é de que toda a burocracia seja resolvida ainda hoje e que Pedro deixe a Itália nesta quinta-feira rumo ao Rio de Janeiro para fazer os exames médicos e assinar o contrato. A contratação do jogador não impede a sequência de Gabigol no clube, que também está bem encaminhada.