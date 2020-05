Futuro técnico? Marcelo espera seguir no futebol, mas imagina outras funções

Em live, o lateral detalhou seus planos ao terminar sua carreira

Já com 31 anos, prestes a fazer 32, Marcelo se encontra mais perto do término de sua carreira como atleta profissional do que do começo. Assim, já começa a pensar no futuro.

Enquanto torcedores do no retorno do lateral, cria de Xerém, e a Juventus sonha em reunir o brasileiro com seu amigo Cristiano Ronaldo, o jogador tem outros sonhos a realizar.

Em uma live onde participou junto com Fabio Cannavaro, zagueiro melhor do mundo em 2006 e seu ex-companheiro de clube na , Marcelo comentou, entre outras coisas, sobre qual é o seu plano ao parar de jogar futebol. E deixou claro: nada de ser treinador.

Mais times

"A idade chega, vou fazer 32 anos. Tenho alguns planos, quero trabalhar. Não tenha característica para ser treinador, mas uma coisa sempre martela na minha cabeça, vi muitos agentes falando para pais e mães: 'venha, vou dar tudo para seu filho', e no final carreiras de muito talento naufragam por que o empresário só pensava em dinheiro. Quero trabalhar para ajudar essas crianças." declarou.

Assim como Ronaldo, Deco e outros ex-jogadores, o lateral aparentemente prefere pensar em um futuro longe das quatro linhas, mas ainda trabalhando com atletas e jovens promessas do mundo da bola.

Na live, o lateral ainda comentou sobre as especulações que o colocam na para a próxima temporada. Nada feito.

Mais artigos abaixo

Mesmo que a Velha Senhora aparente estar interessada no lateral, o mesmo não parece querer deixar o Real Madrid.

"Eu venho escutado fazem dois anos que já estou acertado com a Juventus, que não vivo sem Cristiano... muitas coisas são inventadas. Eu não quero sair e não acredito que o queira abrir mão de mim. Estou muito bem. Desde que cheguei, tenho uma história incrível. Não sei se é verdade que a a Juve me quer, mas estou feliz aqui." declarou Marcelo.