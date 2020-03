Juventus quer reeditar parceria entre Marcelo e Cristiano Ronaldo

Velha senhora está interessado no lateral esquerdo do Real Madrid para disputar posição com Alex Sandro

Que Marcelo está em baixa no não é novidade para ninguém. O que também não é novidade é a amizade entre o jogador e Cristiano Ronaldo, grandes parceiros dentro e fora de campo no clube merengue. CR7 nunca escondeu que gostaria de jogar novamente ao lado do brasileiro, e parece que agora isso pode voltar a acontecer.

Segundo o jornal Marca, da , a está mais uma vez interessada em contratar o lateral esquerdo de 31 anos. Para a posição, a equipe italiana conta somente com o também brasileiro Alex Sandro. De acordo com as informações, Marcelo é visto com bons olhos pela diretoria da Velha Senhora e pelo técnico Maurizio Sarri para reforçar o setor.

Dirigentes da Juventus se programaram para se reunir com os representantes do jogador, mas pandemia do novo coronavírus acabou prejudicando a negociação, que deve ser retomada assim que a crise causada pela doença melhorar.

Mais times

Pelo Real Madrid, Marcelo soma mais de 500 jogos, quase 40 gols marcados e 21 títulos conquistados, muitos desses troféus vieram graças à parceria entre o brasileiro e Cristiano Ronaldo.

Mais artigos abaixo

Apesar da linda história, o lateral esquerdo perdeu a titularidade da equipe no meio da temporada passada, para o jovem Sergio Reguilón, atualmente no . Com o retorno do técnico Zinedine Zidane, Marcelo até chegou a recuperar sua posição, mas o momento durou pouco.

Nesta temporada o jogador vem novamente sofrendo com lesões e está vendo o jovem francês Ferland Mendy assumir cada vez mais a posição de titular.