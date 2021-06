Futuro de Cristiano Ronaldo na Juventus é cada vez mais incerto

Em breve Cristiano e sua comitiva, devem se encontrar com a Juventus para discutir a situação do jogador

Cristiano Ronaldo parecia extremamente nervoso após o apito final que culminou na eliminação de Portugal na Eurocopa 2020. Agora o futuro do português é cada vez mais incerto, isto porque ele ainda terá de sentar com seu clube para definir seu futuro na itália.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Segundo o jornal Gazzetta dello Sport, em breve Cristiano e sua comitiva, representada por Jorge Mendes, devem se encontrar para discutir a situação do jogador. O português tem contrato até o fim da temporada 2021/22 com a Juventus, mas seu nome é sempre cogitado em alguns clubes europeus e da MLS.

Na coletiva de imprensa na véspera da partida contra a Hungria, na primeira rodada da fase de grupos, Cristiano comentou sobre seu futuro na Juventus: "O que acontecer será o melhor, independentemente de eu ficar na Juventus ou sair."

(Foto: Getty)

Com a volta de Massimiliano Allegri para a Juve, ainda é necessário discutir o projeto do clube, como explica o jornal Gazzetta dello Sport, a presença de uma figura como a de Cristiano Ronaldo em todo caso "condiciona o ambiente". Portanto, os próximos dias serão importantes para o futuro do clube italiano.

A sensação é que, a saída do português da Juventus não é apenas uma possibilidade, mas sim algo concreto. A mudança de clube dependerá das movimentações do mercado após a Eurocopa.

É claro que uma trasferência de um jogador com essa magnitude gera muitos custos, resta saber se o Paris Saint-Germain, Manchester United e o Real Madrid ainda devem apostar suas fichas por Cristiano.