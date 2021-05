Juventus acerta volta de Allegri para substituir Pirlo

O treinador de 53 anos também vinha recebendo interesse do Real Madrid, mas decidiu retornar a Turim

Massimiliano Allegri está de volta a Juventus: a Goal pode confirmar que o veterano será o substituto de Andrea Pirlo no comando da Velha Senhora.

Allegri assinou contrato até 2025 para selar o retorno a Turim. O treinador de 53 anos havia deixado o clube em 2019, sendo substituído por Maurizio Sarri. Agora, está de volta após campanha decepcionante e a perda da hegemonia no futebol italiano depois de nove Scudettos consecutivos .

As conversas entre o treinador e o CEO da Juve, Andrea Agnelli, resultaram em um acordo rápido entre as partes e o anúncio oficial deve acontecer nos próximos dias.

Ainda que a última temporada do técnico em sua primeira passagem no clube tenha resultado em uma eliminação tida como grave pela diretoria, para um time muito jovem do Ajax, o veterano retorna após Sarri e Pirlo não conseguirem bons resultados na competição continental e virem clubes como Inter de Milão, Milan e Atalanta tirarem a distância da Velha Senhora no Campeonato Italiano.

Curiosamente, segundo a revista La Repubblica , o último conselho de Allegri para Agnelli, antes da demissão, seria para o CEO vender Cristiano Ronaldo , pois o português estaria supostamente atrapalhando o crescimento do clube. A notícia do retorno do treinador vem após a confirmação de que Fabio Paratici, diretor esportivo do clube e seu desafeto confesso, não ficará na Juve para a temporada 2021-22.

Para contar com Allegri, a Juventus bateu o Real Madrid, que tinha no italiano sua escolha número um para substituir Zinedine Zidane, de saída do Real . Um dos fatores fundamentais para o treinador aceitar a proposta da Velha Senhora seria a liberdade para remodelar o elenco, trazer novas peças e abrir mão de outras.