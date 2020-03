Os jogos do Paulistão serão com portões fechados ou suspensos? Veja as últimas notícias

São Paulo e Santos, neste sábado, será jogado sem público no Morumbi; Corinthians também não terá torcida em sua Arena no domingo

O é mais um a sofrer por conta do coronavírus. Nesta sexta-feira, a Federação Paulista de Futebol, que inicialmente havia anunciado a realização dos jogos com públicos, voltou atrás e deve anunciar em breve que os jogos da rodada do final de semana na capital paulista serão disputados com os portões fechados.

A medida afeta dois jogos do campeonato. e jogam neste sábado, às 19h (horário de Brasília), no Morumbi. Já no domingo, o recebe o em sua Arena, às 16h (de Brasília).

Na manhã desta sexta-feira, 13 de março, às 10h (de Brasília), a FPF havia anunciado por meio de uma nota oficial que "nenhuma rotina deverá ser modificada dentro da programação dos jogos" e que a Comissão Médica da federação estava "seguindo à risca o protocolo preconizado pelo Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública para o novo Coronavírus, do Ministério da Saúde".

Porém, pouco depois do anúncio, o Ministério da Saúde recomendou aos Estados que os grandes eventos sejam adiados ou cancelados.

Antes mesmo da oficialização dos portões fechados, o São Paulo já havia sido avisado que o clássico contra o Santos seria sem público. A informação foi publicada pelo jornalista Marcelo Hazan, do Globo Esporte. O Tricolor ainda fechou o treino da sexta-feira para a imprensa, justamente por conta do surto do coronavírus.

Um dos patrocinadores do São Paulo, que fazia uma ação para sorteio de ingressos para a partida do sábado, confirmou que o clássico será jogado sem público.

Pessoal, após definição da Federação Paulista, a partida de amanhã entre São Paulo x Santos não terá a presença de torcedores. Agradecemos a participação de todos vocês em nossa promoção e vamos seguir apoiando o tricolor! 🔴⚪️⚫️ — SPFC Banco Inter (@SPFCBancoInter) March 13, 2020

O Corinthians, também antes do anúncio oficial, afirmou que suspendeu as vendas de ingressos para os jogos contra o Ituano, no domingo, e contra o , na próxima semana. Por meio de uma nota oficial, o clube afirmou que ainda esperava uma definição da Federação para tomar outras medidas.

Outro clube da Série A do Brasileirão, o Red Bull confirmou que seu jogo contra o Água Santa, nesta sexta-feira às 21h30 (de Brasília), será realizado normalmente em Bragança Paulista. Ou seja, haverá público na partida.

Por orientação do Ministério da Saúde e da Federação Paulista de Futebol o jogo de hoje, às 21h30, no Nabizao, contra o Água Santa, pela décima rodada do , vai ser realizado com os portões abertos. pic.twitter.com/HDoHVVFU5g — Red Bull Bragantino (@RedBullBraga) March 13, 2020

"O clube informa também que está seguindo todas as recomendações das autoridades competentes para prevenir o contágio e disseminação do vírus dentro e nos arredores do estádio", se pronunciou o Red Bull Bragantino via Twitter.

Até o momento, nenhum jogo do Campeonato Paulista foi adiado ou cancelado.

Comunicado da CBF

Em sua página oficial, a Confederação Brasileira de Futebol publicou um comunicado confirmando que as partidas de futebol que serão jogadas na capital paulista neste fim de semana terão portões fechados. Confira a nota, na íntegra:

"A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), em sintonia com as orientações da Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS) do Ministério da Saúde, determina que, a partir desta sexta-feira (13), todas as partidas de futebol marcadas para as cidades de São Paulo (SP) e do Rio de Janeiro (RJ) sejam realizadas sem a presença de público.

A CBF já comunicou as Federações de futebol de São Paulo e do Rio de Janeiro para que tomem as medidas necessárias em relação às competições disputadas nas respectivas cidades.

Essa medida tem prazo indeterminado e está sendo tomada por conta do estágio de transmissão comunitária do coronavírus, já identificado pelo Ministério da Saúde nestes centros urbanos, situação que gerou a recomendação expressa de restrição do contato social nestes eventos.

A CBF monitora de forma permanente o cenário nacional junto ao Ministério da Saúde, cujas orientações continuarão balizando as decisões da entidade."