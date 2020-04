Brasileirão pode ter dois grupos de dez, mata-mata e todos os jogos em SP, diz site

Campeonato Brasileiro pode começar em maio em novo formato e sem público em todas as partidas; não há definição sobre os estaduais

Com a aprovação de quase todos os clubes, a CBF tem uma proposta que pode viabilizar o início do Brasileirão neste ano mais rápido do que se imagina. A iniciativa pretende concentrar todos os jogos no estado de e incluir um formato de mata-mata na fase final.

Segundo a coluna de Flávio Ricco, no UOL, a ideia da CBF é que todas as partidas sejam disputadas a partir de maio em São Paulo para que não haja deslocamento aéreo, e sem a presença de torcedores. Os 20 clubes da Série A seriam divididos em dois grupos de dez times. Quatro equipes de cada grupo se classificariam à fase seguinte, quando começaria o mata-mata.

Até mesmo os estádios estariam decididos. As partidas seriam disputadas no Morumbi, no Allianz Parque, na Arena , na Vila Belmiro, na Arena Barueri, no Brinco de Ouro, em Campinas, e no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. Hotéis e centros de treinamentos seriam disponibilizados aos clubes.

O Pacaembu não pode receber partidas porque está recebendo um hospital de campanha para receber pacientes com covid-19. O Morumbi, a Arena Corinthians e a Vila Belmiro também foram disponibilizados pelos clubes para as prefeituras de suas cidades.

Ainda segundo o jornalista, o , que ainda não renovou com Jorge Jesus, é a única equipe que não concordou com a proposta até o momento.

O modelo seria benéfico para a Globo, detentora dos direitos de transmissão do campeonato. A emissora continuaria transmitindo jogos às quartas-feiras e domingos na TV aberta e o Sportv e Pay-per-view nos outros dias da semana. Não haveria necessidade de um intervalo menor entre um jogo e outro da mesma equipe.

A proposta, porém, não abrange os campeonatos estaduais, paralisados por conta da pandemia do coronavírus.