Supersticioso, torcedor não abre mão do boné na final da Copa Libertadores

Leandro Morais assistiu a todos os jogos do Flamengo com o mesmo acessório na cabeça, no entanto, item é proibido nos estádios do Peru

Neste final de semana, a Conmebol divulgou as normas de segurança para a final da da América, que acontece no próximo sábado(23), em Lima, no . A entidade revelou os itens que podem e que não podem ingressar no estádio. Ao ler todas as regras, um torcedor do em especial ficou apreensivo. Trata-se de Leandro Morais.

🇧🇷⚽🇦🇷 O que os torcedores de #Flamengo e #River devem saber: a normativa de segurança para a Final Única da #Libertadores.



O dentista de Valença criou um mantra especial para essa temporada, ele assistiu todos os jogos até aqui com a mesma roupa, mas vai precisar deixar o boné de fora da final, isso porque segundo as leis peruanas, não se pode ingressar no estádio com este acessório.

"Eu uso o mesmo boné, a mesma roupa todos os jogos, mesma bermuda, tênis e até a mesma cueca. Eu uso sempre, até em casa eu assisto o jogo com o boné, onde eu estiver. O único jogo que eu assisti sem o boné foi o do e o do , que eu estava na casa de um amigo e esqueci de levar o boné".



Com o retrospecto do boné, Leandro garantiu que não há possibilidade de deixa-ló de fora, ele estuda uma maneira de conseguir entrar no Monumental com a peça.

"Eu vou dar um jeito, vou tentar entrar com ele escondido. Se for só a questão da aba eu arranco a aba e transformo ele em toca porque eu uso ele com a aba para traz. Então, deixa de ser proíbido porque vira uma toca, um gorro, mas na minha cabeça ele vai".

No Peru, a entrada do boné e nem qualquer acessório que possa dificultar a identificação do torcedor é pertmido. Além disso, a Conmebol também não conseguiu liberar a venda de bebidas alcóolicas no estádio. Desta forma, é bom ficar atento, pois haverá teste de bafometrô na entrada do Monumental.

Flamengo e se enfrentam no próximo sábado, às 17h(de Brasília). Esta será a primeira final única da Copa Libertadores da América.

