Fumo branco em Roterdã? “Ele vai dizer que quer ir para o Feyenoord”

Dévy Rigaux está prestes a se juntar ao Feyenoord. O diretor técnico belga assumirá o cargo de Dennis te Kloese em Roterdã, segundo informações do site 1908.nl.
Rigaux trabalha no Club Brugge desde 2009. O técnico de 38 anos começou como treinador das categorias de base e foi promovido a “diretor de futebol” do clube belga.
Com três partidas ainda por disputar, o Brugge lidera a Pro League belga. O clube tem um ponto de vantagem sobre o segundo colocado, o Union Saint-Gilles.
Rigaux anunciará que deseja se transferir para o Feyenoord assim que o clube garantir o título. O acordo parece, portanto, ser apenas uma questão de tempo.